Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Tartışmasız lider! Beşiktaş ligde açık ara önde

Son dakika spor haberi: Tartışmasız lider! Beşiktaş ligde açık ara önde

Son dakika spor haberi... deplasmanında aldığı galibiyetle puan farkını 5’e yükselten Beşiktaş, ligin en çok gol atan, en iyi averaja sahip ve en çok kazanan takımı. Siyah-beyazlılarda hedef bu sezon 3 kupa. (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 10:44
Son dakika spor haberi: Tartışmasız lider! Beşiktaş ligde açık ara önde

'in 30. haftasında deplasmanında , Welinton ve Josef'in golleriyle 3-2 kazanan Beşiktaş, puanını 63'e yükselterek ve ile arasındaki puan farkını da 5'e yükseltti. Bu sezon oynadığı 28 maçın 20'sini kazanan 'ın ekibi, maç başına 2.25 puan ortalaması yakaladı ve ligin de en çok galibiyet alan takımı durumunda. Rakip filelere 62 gol atarak ligin en golcü ekibi olan Kara Kartal, kalesinde 29 gol görürken 33 averaja ulaştı.

SAVAŞ BAŞLADIKTAN SONRA KAYIP YOK!
Ligin ikinci yarısına mağlubiyeti ve ardından da beraberliğiyle başlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu 2 maçta yaşanan 5 puanlık kaybın ardından 'Bizim savaşımız şimdi başlıyor' ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçının ardından basın toplantısında yaptığı bu açıklamanın ardından ligde 6 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bu mücadelelerden 18 puanla ayrılarak kayıp yaşamadı. 'u 1-0, 'ni 3-0, 'u 3-0, 'u 1-0, 'yı 2-1 ve Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, bu maçlarda 13 gol atıp kalesinde ise 3 gol gördü. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu periyotta Konyaspor'u da kupanın dışına iterek yarı finale yükseldi.

3 KUPAYA ADAY TEK TAKIM
Ligde zirvede yer alan ve şampiyonluk yarışında rakiplerinin 5 puan önünde yer alan Beşiktaş, 'nda da yarı final mücadelesi veriyor. Salı günü Başakşehir ile sahasında karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanması durumunda -Antalyaspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak. Hem lig hem de kupayı müzesine götürmek isteyen Beşiktaş, 3 kupaya aday tek takım durumunda. Şampiyonluk yarışı içindeki ekipler arasında Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden tek takım olan siyah-beyazlılar, sezonu 2 kupayla tamamlayıp Süper Kupa'yı da müzesine götürmeyi hedefliyor.

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