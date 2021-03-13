Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş'ın Başakşehir'i 3-2 yendiği maçı yorumladı

Son bölümde Beşiktaş bir puanı garantiye almak için daha tedbirli oynayabilirdi ama öyle yapmadı, üç puan istedi, zafere koştu. Geceyi aydınlatan gol de Josef'le geldi. Top kontrolü ve vuruşu müthişti. Beşiktaş iyi oynadı, savaştı, asla vazgeçmedi ve çok zorlu bir maçı kazandı… Karşımızda inanmış çocuklar var, biz de onlara o müthiş tribün marşını hatırlatalım; inanın çocuklar, çocuklar inanın… Güzel günler göreceğiz güneşli günler…
REHA KAPSAL - MAKSİMAL
Maçın hikayesi maç önü gibi Başakşehir'in Beşiktaş'a topu bırakıp kendi yarı alanında kalesine yakın derinlemesine bir savunma düzeninde hem enine hem de boyuna daha daraltılmış saha içi oyun anlayışı ile Beşiktaş'ı merkezden değil daha genişlikten yapmasını yönlendirmeye çalışan oyun anlayışı ile başladı.
Beşiktaş ilk devre çok isabetli pas yaptı. Nedeni Başakşehir'in alan ve zaman vererek yaptığı savunma şekliydi. Yavaş çıkarak rakibini karşılayınca Beşiktaş tekniği iyi olan oyunculardan kurulu olduğundan pas opsiyonlarını rahat oluşturdu. Başakşehir, Beşiktaş ön alan baskısını merkezden Ponck ve Epureanu'ya Aboubakar ve Atiba ile götürünce uzun toplarla oynadılar. Welinton-Vida yüksek topları indirdi. Başakşehir, Mehmet Topal'ı iki stoperin arasına sokup 3-5-2'ye dönüp rakibini yarı alanında karşılayan bir takım olarak daha rahat hücum geçişleri yapabilirdi.