Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş'ın Başakşehir'i 3-2 yendiği maçı yorumladı

Beşiktaş ligimizde hem fiziksel olarak hem de topla tempo yapabilen, topu çok çabuk geri kazandığı gibi ritim de veren, oyun kalitesi ve fizik kalitesi iyi bir takım. Bu kadar topa sahip olduğu, pas yaptığı bir oyunda üretken olamamasının nedeni orta sahaların iç koridor koşuları ve savunma arkası koşuları az yapmasıydı. Son haftalardaki bireysel hatalardan gol yiyip, pozisyon vermişlerdi.

Nsakala'nın aldığı pozisyon yanlışlığından iki tane gol yediler. Hem de bunları hızlı hücumla değil yerleşik savunma halindeyken buldu. Nsakala'nın topsuz oyuncuya top-alan-adam markajını doğru yapması ve farkındalık düzeyinin iyi olması gerekirdi. Oyuna ve topa hakim olan Beşiktaş çok gel-gitlerin yaşandığı, iki defa öne geçtiği ve Başakşehir'e tekrar yakalandığı bir maçtan bu sezon transfer ettiği oyuncular içinde en iyi performans verenlerin başında gelen Josef'in attığı golle çok önemli bir maçtan 3 puanla ayrılmasını bildi.