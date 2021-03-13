Larin yine boş geçmedi

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, Başakşehir maçını da boş geçmedi. Siyahbeyazlıların Aboubakar ile birlikte en skorer ismi olan Larin, 42'inci dakikada partneri Aboubakar'dan gelen topu, şık bir topuk vuruşuyla filelere göndererek takımını 1-0 öne geçiren isim olmayı başardı. Larin bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 14 gole ulaşırken; forma giydiği 32 resmi maçtaki gol sayısı da 17 oldu. Cyle Larin (14) - Vincent Aboubakar (15) ikilisi, 1999-2000'den bu yana (Ahmet Dursun-21 / Ertuğrul Sağlam 14) aynı Süper Lig sezonunda 14 (+) gol atan ilk Beşiktaş oyuncuları oldu.