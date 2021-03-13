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Larin yine boş geçmedi

'ın Kanadalı yıldızı , Başakşehir maçını da boş geçmedi. Siyahbeyazlıların Aboubakar ile birlikte en skorer ismi olan Larin, 42'inci dakikada partneri Aboubakar'dan gelen topu, şık bir topuk vuruşuyla filelere göndererek takımını 1-0 öne geçiren isim olmayı başardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 22:37 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Larin yine boş geçmedi

'ın Kanadalı yıldızı , Başakşehir maçını da boş geçmedi. Siyahbeyazlıların Aboubakar ile birlikte en skorer ismi olan Larin, 42'inci dakikada partneri Aboubakar'dan gelen topu, şık bir topuk vuruşuyla filelere göndererek takımını 1-0 öne geçiren isim olmayı başardı. Larin bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 14 gole ulaşırken; forma giydiği 32 resmi maçtaki gol sayısı da 17 oldu. Cyle Larin (14) - Vincent Aboubakar (15) ikilisi, 1999-2000'den bu yana (Ahmet Dursun-21 / Ertuğrul Sağlam 14) aynı Süper Lig sezonunda 14 (+) gol atan ilk Beşiktaş oyuncuları oldu.

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