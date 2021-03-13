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"Her maç final"

'ın cezası nedeniyle dün akşam yedek kulübesinde yardımcısı vardı. , 'i 3-2 mağlup ederken Şahin maç sonrası, sonuçtan memnun olduklarını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 00:02 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50
"Her maç final"

Genç teknik adam, "Yüzde yüz kazanmamız gereken bir maçtı. Puan avantajımız ve bir maç eksiğimiz var. Bu hafta ilk biz oynadığımız için kazanıp psikolojik üstünlük sağlamak istedik. Maçın genelinde oyuna hakim olan, pas trafiğini elinde tutan bir futbol oynadık" dedi. Siyah-beyazlı antrenör şöyle devam etti: Rakibimiz kontrataklardan pozisyon verdik. İki tane hiç beklemediğimiz gol yedik. Ama galibiyet çıkartmasını bildik. Bundan sonra hiçbir maç kolay değil. de iyi oyunculardan kurulu... Bundan sonra her maçımız final...

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