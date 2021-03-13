"Her maç final"

Genç teknik adam, "Yüzde yüz kazanmamız gereken bir maçtı. Puan avantajımız ve bir maç eksiğimiz var. Bu hafta ilk biz oynadığımız için kazanıp psikolojik üstünlük sağlamak istedik. Maçın genelinde oyuna hakim olan, pas trafiğini elinde tutan bir futbol oynadık" dedi. Siyah-beyazlı antrenör şöyle devam etti: Rakibimiz kontrataklardan pozisyon verdik. İki tane hiç beklemediğimiz gol yedik. Ama galibiyet çıkartmasını bildik. Bundan sonra hiçbir maç kolay değil. Başakşehir de iyi oyunculardan kurulu... Bundan sonra her maçımız final...