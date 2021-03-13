Ghezzal 12'den vurdu

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şampiyonluk yarışında takımına önemli katkı sağlarken, aynı zamanda parlak günlerine döndü. Siyah beyazlı formayla 20 lig ve 2 kupa maçına çıkan Cezayirli oyuncu, ligde ilk golünü Gençlerbirliği'ne atarken, 12 asistle de ligin zirvesinde yer alıyor. Rachid Ghezzal, kariyerinin en verimli 2. sezonunu yaşıyor. Bu sezon 1 gol, 12 asistle oynayan Ghezzal, Lyon ile 2015/2016'daki performansına yaklaşıyor. Son 3 sezonda forma giydiği takımlarda beklentileri karşılayamayan Ghezzal, geçen sezon kiralık görev yaptığı Fiorentina'da 21 maçta 1 gol, atarken 1 de asist yaptı. Cezayirli futbolcu 2018/2019'da Leicester City'de 19'u ligde 23 maçta görev alırken; 3 gol attı, hiç asist üretemedi. 2017/2018'de Monaco'da 26 maçta 2 gol sevinci yaşadı, 4 de asist yaptı. Lyon'da 2015/2016'da 10 gol, 9 asistle ön plana çıkan Ghezzal kariyer sezonunu yaşadı.