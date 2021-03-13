Haberler Beşiktaş Başakşehir Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu: Cüneyt Çakır başarılı VAR başarısız

maçı sonrası 'dan hakem yorumu: başarılı VAR başarısız

'de 30. haftanın açılış maçında ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-2 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş bu galibiyetle ligdeki liderliğini perçinledi. Yazarı , maç yazısında zorlu mücadeleyi değerlendirdi ve hakem ile VAR performansını yorumladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 00:32 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:40
Başakşehir Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu: Cüneyt Çakır başarılı VAR başarısız

Süper Lig'de lider , zorlu deplasmanından 3-2 galip ayrılarak kritik dönemeçi kayıpsız döndü.

Başakşehir Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu: Cüneyt Çakır başarılı VAR başarısız

Yazarı , mücadaleyi değerlendirdi ve ile VAR'ın performansını yorumladı.

İşte Çakar'ın maç yazısı...

Başakşehir Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu: Cüneyt Çakır başarılı VAR başarısız

Gol düellosunu kazandı. Eğer Beşiktaş şampiyon olacaksa dün geceki maç yine önemli bir kilometre taşı oldu. kadro kalitesiyle bulunduğu yeri asla hak etmeyen bir takım.

Başakşehir Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu: Cüneyt Çakır başarılı VAR başarısız

Ama Aykut Kocaman, karşısında her beraberliği yakaladıktan sonra takımını geri çekmesi belki de Beşiktaş'a galibiyeti getirdi.

Başakşehir Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu: Cüneyt Çakır başarılı VAR başarısız

İlk yarıda yüzde 75 civarında top kontrolü 'ta. Abobakar'ın vurup direkten dönen topu dışında da pozisyon üretemediler. Buna karşın 'in direkten dönen bir topu ve kaleci Ersin'in kurtardığı yüzde 100'lük bir gol pozisyonu var. Devre biterken gol geldi. Larin topuğuyla tuhaf ama güzel bir gol attı.

Başakşehir Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu: Cüneyt Çakır başarılı VAR başarısız

İkinci yarı için amatörce yediği golle başladı. Adeta taçtan gol yediler. Sonra tekrar öne geçtiler ve bitime 15 dakika kalada N'Skala'nın hatasından skor yine eşitlendi. Klasik Aykut Kocaman takımı yine geriye çekti. Bitime az kala Epureanu kafasını boşa uzattı, De Souza mükemmel kontrol etti, döndü vurdu ve Beşiktaş'a galibiyeti getirdi.

Başakşehir Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu: Cüneyt Çakır başarılı VAR başarısız

Böylesine kötü goller yenen bir maçta, böylesine kapalı oynayan bir takıma karşı son dakikalarda maç kazanmak şampiyonluk maratonunda çok çok önemli. Üstelik takıma da hem moral hem de kendine güven aşılıyor.

Başakşehir Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu: Cüneyt Çakır başarılı VAR başarısız

Hakem çok iyi maç yönetti ama VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu için öyle diyemeyeceğim. 'ın Cüneyt'in görmediği, görmesinin de çok zor olduğu bir penaltısı var.

Başakşehir Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu: Cüneyt Çakır başarılı VAR başarısız

Larin'e, Rafael'in bir müdahalesi var. Çok açık bir penaltı. Ama VAR'dan en ufak bir uyarı yok. O halde VAR niye var ki.

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