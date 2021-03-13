Başakşehir Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu: Cüneyt Çakır başarılı VAR başarısız

Süper Lig'de lider Beşiktaş, zorlu Başakşehir deplasmanından 3-2 galip ayrılarak kritik dönemeçi kayıpsız döndü.
Süper Lig'de lider Beşiktaş, zorlu Başakşehir deplasmanından 3-2 galip ayrılarak kritik dönemeçi kayıpsız döndü.
Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, mücadaleyi değerlendirdi ve Cüneyt Çakır ile VAR'ın performansını yorumladı.
İşte Çakar'ın maç yazısı...
Gol düellosunu Beşiktaş kazandı. Eğer Beşiktaş şampiyon olacaksa dün geceki maç yine önemli bir kilometre taşı oldu. Başakşehir kadro kalitesiyle bulunduğu yeri asla hak etmeyen bir takım.
Ama Aykut Kocaman, Beşiktaş karşısında her beraberliği yakaladıktan sonra takımını geri çekmesi belki de Beşiktaş'a galibiyeti getirdi.
İlk yarıda yüzde 75 civarında top kontrolü Beşiktaş'ta. Abobakar'ın vurup direkten dönen topu dışında da pozisyon üretemediler. Buna karşın Başakşehir'in direkten dönen bir topu ve kaleci Ersin'in kurtardığı yüzde 100'lük bir gol pozisyonu var. Devre biterken gol geldi. Larin topuğuyla tuhaf ama güzel bir gol attı.
İkinci yarı Beşiktaş için amatörce yediği golle başladı. Adeta taçtan gol yediler. Sonra tekrar öne geçtiler ve bitime 15 dakika kalada N'Skala'nın hatasından skor yine eşitlendi. Klasik Aykut Kocaman takımı yine geriye çekti. Bitime az kala Epureanu kafasını boşa uzattı, De Souza mükemmel kontrol etti, döndü vurdu ve Beşiktaş'a galibiyeti getirdi.
Böylesine kötü goller yenen bir maçta, böylesine kapalı oynayan bir takıma karşı son dakikalarda maç kazanmak şampiyonluk maratonunda çok çok önemli. Üstelik takıma da hem moral hem de kendine güven aşılıyor.
Hakem Cüneyt Çakır çok iyi maç yönetti ama VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu için öyle diyemeyeceğim. Beşiktaş'ın Cüneyt'in görmediği, görmesinin de çok zor olduğu bir penaltısı var.
Larin'e, Rafael'in bir müdahalesi var. Çok açık bir penaltı. Ama VAR'dan en ufak bir uyarı yok. O halde VAR niye var ki.