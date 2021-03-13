Başakşehir Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan hakem yorumu: Cüneyt Çakır başarılı VAR başarısız

Böylesine kötü goller yenen bir maçta, böylesine kapalı oynayan bir takıma karşı son dakikalarda maç kazanmak şampiyonluk maratonunda çok çok önemli. Üstelik takıma da hem moral hem de kendine güven aşılıyor.

Hakem Cüneyt Çakır çok iyi maç yönetti ama VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu için öyle diyemeyeceğim. Beşiktaş'ın Cüneyt'in görmediği, görmesinin de çok zor olduğu bir penaltısı var.