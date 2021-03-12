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Son dakika spor haberleri: ’ın ’ndaki gol hasreti son buldu

’in 30. haftasında ’in konuğu olan , maçın ilk yarısını ’in ayağından bulduğu golle 1-0 önde kapadı. Böylelikle siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonundan sonra ’ndaki ilk golünü atmış oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 20:09
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ın Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki gol hasreti son buldu

'in 30. haftasında , deplasmanda ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, bu zorlu mücadelenin ilk yarısında soyunma odasına 42. dakikada 'in attığı golle 1-0 önde gitti. Bu gol aynı zamanda 'ın, 2016-2017 sezonundan sonra 'nda bulduğu ilk gol olma özelliğini de taşıyor.

Rakibine konuk olduğu son 3 karşılaşmayı 1-0'lık skorlarla kaybeden Beşiktaş'ın, Başakşehir'deki son golünü şu an turuncu-lacivertli formayı terleten Demba kaydetmişti. Ba, 2016-2017'de 'in 3-1 galip geldiği müsabakada 87. dakikada 'ın asistinde ağları sarsmıştı.

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