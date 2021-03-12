Son dakika spor haberleri: Başakşehir Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan tek değişiklik

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Rıdvan Yılmaz yerine bu mücadelede Fabrice N'Sakala ilk 11'e döndü. Beşiktaş'ta, önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunurken, bu isimlerden 3'ü ilk 11'de sahaya çıktı. Rosier, Ghezzal ve Josef de Souza, sarı kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecekler. 3 sarı kartı bulunan bir diğer isim Necip Uysal ise mücadeleye yedek olarak başladı.