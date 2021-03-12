Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Başakşehir Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan tek değişiklik

Son dakika spor haberleri: maçında 'dan tek değişiklik

'in 30. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelen ’ta teknik direktör , kadroda tek değişiklik yaptı.Cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, karşısında ilk 11'de sahaya çıkan yerine Fabrice N'Sakala'ya görev verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 19:10
Son dakika spor haberleri: Başakşehir Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan tek değişiklik

'in 30. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelen 'ta teknik direktör ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Geçtiğimiz hafta karşısında ilk 11'de sahaya çıkan yerine bu mücadelede Fabrice N'Sakala ilk 11'e döndü. Beşiktaş'ta, önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunurken, bu isimlerden 3'ü ilk 11'de sahaya çıktı. , ve , sarı kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecekler. 3 sarı kartı bulunan bir diğer isim ise mücadeleye yedek olarak başladı.

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