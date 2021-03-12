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Son dakika haberleri | maçı öncesi 'den yorumu!

'in 30. haftasının açılış karşılaşmasında deplasmanda 'in konuğu oluyor. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan yardımcı antrenör , rakipleri Başakşehir'i değerlendirirken 'ın gelişinin ardından savunma odaklı bir oyun oynadıklarını belirtti. İşte Şahin'in o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 18:33
Son dakika Beşiktaş haberleri | Başakşehir maçı öncesi Murat Şahin'den Aykut Kocaman yorumu!

'in 30. haftasının açılış karşılaşmasında deplasmanda 'in konuğu oluyor. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan yardımcı antrenör , rakipleri Başakşehir'i değerlendirirken 'ın gelişinin ardından savunma odaklı bir oyun oynadıklarını belirtti.

İşte Şahin'in o sözleri;

"Biz her yerde aynı oynamayı çalışıyoruz. Başakşehir'in kalitesi, belli seviyenin üstünde. Bizim de kendimize göre önlemlerimiz var. Hoca değişiminden sonra savunma ağırlıklı oyunlarının daha belirgin olduğunu düşünüyoruz."

"Her maçın önemi var. Bugün de kazanmak istiyoruz. Zemin çok güzel. Gördüğümüz en güzel zeminlerden biri. Oyuncular da iyi zeminleri görünce seviniyor."

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