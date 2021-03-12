Son dakika Beşiktaş haberleri | Başakşehir maçı öncesi Murat Şahin'den Aykut Kocaman yorumu!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının açılış karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'in konuğu oluyor. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan yardımcı antrenör Murat Şahin, rakipleri Başakşehir'i değerlendirirken Aykut Kocaman'ın gelişinin ardından savunma odaklı bir oyun oynadıklarını belirtti.

İşte Şahin'in o sözleri;

"Biz her yerde aynı oynamayı çalışıyoruz. Başakşehir'in kalitesi, belli seviyenin üstünde. Bizim de kendimize göre önlemlerimiz var. Hoca değişiminden sonra savunma ağırlıklı oyunlarının daha belirgin olduğunu düşünüyoruz."

"Her maçın önemi var. Bugün de kazanmak istiyoruz. Zemin çok güzel. Gördüğümüz en güzel zeminlerden biri. Oyuncular da iyi zeminleri görünce seviniyor."