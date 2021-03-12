İlk golü yemeyelim!

Siyah beyazlılarda tüm gözler bu akşam oynanacak Başakşehir maçına çevrilirken, teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularını 'ilk gol' konusunda uyardı. Başarılı hocanın en büyük sıkıntısı, Başakşehir maçı ve F.Bahçe derbisinde ilk golü yememek. Bu yüzden öncelikle defansif olarak takımının sağlam durmasını istiyor. Çünkü siyah-beyazlılar bu sezon ilk golü yedikleri 6 maçın sadece 1'ini kazanabildiler, 4'ünde sahadan yenik ayrıldılar.



AYKUT KOCAMAN DAHA ÖNDE

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerlerinde 6 defa karşı karşıya geldi. Söz konusu süreçte Aykut Kocaman; Konyaspor ve Fenerbahçe, Sergen Yalçın ise Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Konyaspor ve Sivasspor'un başındaydı. Aykut Kocaman'ın takımları 3, Sergen Yalçın'ın ekipleri de 2 defa kazandı. 1 karşılaşmada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldılar.



6

Bu akşam Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, rakibiyle oynadığı 27 resmi maçın 6'sını kazanabildi. İki ekip Süper Lig'de 25 kez karşılaşırken, Başakşehir 7, Beşiktaş 6 galibiyet aldı, 12 maç berabere bitti. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 29 golüne, turuncu-lacivertli ekip 30 golle yanıt verdi.



3

Beşiktaş rakibiyle yaptığı son 10 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. 3 maç berabere biterken, Başakşehir ise 4 kez kazandı. Bu maçlarda Kara Kartal 11 gol atarken, Başakşehir 12 kez fileleri havalandırdı.