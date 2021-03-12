Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Cenk Tosun ve Gökhan Töre Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Başakşehir deplasmanından galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Şahin karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını belirten Şahin: "Sezon başından beri genelde bu oyunu oynamaya çalışıyoruz. Zaten bizde olan pas rekorunu kırmışız. yüzde 100 galip gelmemiz gereken, istediğimiz bir maçtı. Bugüne dek elde ettiğimiz puan avantajı ve rakiplerden önce oynuyor olmamızla bu maçı kazanıp psikolojik üstünlüğü almak da istiyorduk."

"Oyun içinde pas grafiğini tutan, kontrolü elimize aldığımız bir maç olarak oynadık ama karşılığında rakibimize kontratak pozisyonları verdik, vermedik değil. Bunun sonucunda ikinci yarı iki gol yesek de çıkartmasını bildik."





ÖNCE KUPA SONRA DERBİ

"Başakşehir şu anki durumuna bakmaksızın önemli bir rakipti, galibiyet almalıydık. 7 yıldır burada galibiyet alamadığımız düşünülürse önemliydi. Kupa maçımız var önümüzde, sonra Fenerbahçe derbisine hazırlanacağız."

"Bugün yenen iki gol bize yakışmadı. Takımımız mücadele eden ve oyunu domine eden futboluna devam ediyor. Hatalar ve goller gelebiliyor ama bunlar futbolun içinde var. Mutluyuz kazandığımız için, yola devam ediyoruz."



SAKATLIK AÇIKLAMASI!

"Gökhan'ın derbide dönme ihtimali yok gibi gözüküyor, Cenk dönebilir, yarın idmanlara başlayacak, kupada kadroya alabiliriz ağrısı geçtiyse. Cenk kullanılabilir ama Gökhan'ın durumu milli araya dek devam edecek."

"Sarı kart sınırındaki oyuncularımız 3-4 maçtır devam ediyorlar. Kolay değil sırtlarında o yükle mücadele etmek. Bize oynatacak mısınız diyorlar, her maça en iyi olacağını düşüneceğimiz kadroyu oynatırız, bir sonraki maçı düşünecek durumda değiliz."

"Bugüne dek eksiklerimiz, sakatlarımız, cezalılarımız oldu ama hiçbir oyuncu oynamıyor diye yakınmadık. Bizde herkes oynayabilecek kapasitede. Bugüne dek bunu da herkes gösterdi."

"Güzel bir takım olduğumuzu biliyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor oynama fırsatı bulununca. Takımdaşlık ve birbirine yardım etmeleri çok iyi. Bundan sonraki 12 maçı final gibi oynayıp devam etmek istiyoruz."