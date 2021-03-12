Beşiktaş keskin virajda! İşte Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman'ın muhtemel 11'leri

MUHTEMEL 11'LER
BAŞAKŞEHİR - Volkan, Ömer, Ponck, Epureanu, Hasan, Giuliano, Mehmet, Deniz, Berkay, Aleksic, Crivelli
BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar
SON 5 MAÇINI KAZANDI
Beşiktaş, bugünkü zorlu mücadeleyi kazanması durumunda, hem şampiyonluk yarışındaki takipçileri ile arasındaki puan farkını korumuş olacak, hem de önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe derbisine moralli çıkacak. Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İH. Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Y. Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0) ve Gaziantep (2-1) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.
Beşiktaş, Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 13 maçtan sadece 1'inde galibiyete ulaşabildi. Başakşehir 7 galibiyet alırken, 5 maç da berabere sonuçlandı.
Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Cenk ve Gökhan maç kadrosunda olamayacak. Dizinden sakatlanan ve henüz takım çalışmasına dahil olmayan milli golcünün 21 Mart'taki F.Bahçe derbisine tam anlamıyla hazır olması çalışılıyor. Beşiktaş'taki bir diğer eksik futbolcu bu sezon 4'üncü kez sakatlanan Gökhan. Pazartesi gününden bu yana sağ alt baldırından tedavi olan Töre, sakatlık sebebiyle bu sezon 13 maçta kadroda yer almadı.