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keskin virajda! İşte Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman'ın muhtemel 11'leri

'ta son dakika haberi.. Bir maçı eksik olmasına rağmen liderlik koltuğunda oturan Kartal, rakibini devirerek hem farkı korumak hem de Fenerbahçe derbisine moralli çıkmak istiyor. İşte Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman'ın sahaya süreceği 11'ler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 21:40 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş keskin virajda! İşte Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman'ın muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in lideri , 30'uncu haftanın açılış maçında Medipol 'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek. Bir maç eksikle 29 haftada 60 puana ulaşan siyah-beyazlıların öncelikli hedefi lig şampiyonluğu olsa da, Beşiktaş camiası kupayı da kazanıp sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamanın hesabı içinde. Siyah- beyazlılar Başakşehir maçında 5 maçlık kazanma serisini de bozmadan devam etmeye çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

BAŞAKŞEHİR - Volkan, Ömer, Ponck, Epureanu, Hasan, Giuliano, Mehmet, Deniz, Berkay, Aleksic, Crivelli

BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar

SON 5 MAÇINI KAZANDI
Beşiktaş, bugünkü zorlu mücadeleyi kazanması durumunda, hem şampiyonluk yarışındaki takipçileri ile arasındaki puan farkını korumuş olacak, hem de önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe derbisine moralli çıkacak. Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İH. Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Y. Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0) ve Gaziantep (2-1) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.


Beşiktaş, Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 13 maçtan sadece 1'inde galibiyete ulaşabildi. Başakşehir 7 galibiyet alırken, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Cenk ve Gökhan maç kadrosunda olamayacak. Dizinden sakatlanan ve henüz takım çalışmasına dahil olmayan milli golcünün 21 Mart'taki F.Bahçe derbisine tam anlamıyla hazır olması çalışılıyor. Beşiktaş'taki bir diğer eksik futbolcu bu sezon 4'üncü kez sakatlanan Gökhan. Pazartesi gününden bu yana sağ alt baldırından tedavi olan Töre, sakatlık sebebiyle bu sezon 13 maçta kadroda yer almadı.

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