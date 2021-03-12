Başakşehir - Beşiktaş | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında heyecan başladı. Zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Beşiktaş, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Başakşehir'in konuğu oldu.

Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede ev sahibi Başakşehir kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmak, konuk Beşiktaş ise kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Bu dev maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz;

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Berkay, Deniz, Giuliano, Aleksic, Crivelli.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Adem Ljajic, Cyle Larin, Aboubakar.

BAŞAKŞEHİR'DE 5 OYUNCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner ve Danijel Aleksic sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Mahmut Tekdemir ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ ALARM

Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, akşamki mücadelede sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ ZORLANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 27 resmi maçtan sadece 6'sını kazanabildi. İki ekip arasında 25'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 27 resmi maçtan 8'inde Medipol Başakşehir, rakibine üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon iki ekip arasında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 yendi. Rekabette Beşiktaş 31, Medipol Başakşehir ise 33 gol attı.