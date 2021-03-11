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Son dakika spor haberleri: 'a 15 milyon euro'luk müjde!

’ta ‘--Ghezzal’ üçlüsü, attıkları goller ve yaptıkları asistlerde 47 puana direkt olarak katkı sağladılar. Siyah-beyazlıların şampiyonluk yolundaki en büyük silahlarından Larin, kulüplerinin odağı olmuş durumda. Beşiktaş, Kanadalı golcüden sezon sonunda 15 milyon euro gelir bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 23:29 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 06:52
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a 15 milyon euro'luk müjde!

, şampiyonluk yarışında hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Hem sezon başında hem de ara transfer döneminde yapılan takviyeleri yeterli bulunmayan ve bu konuda sert eleştirilere maruz kalan yönetim ise, şu anda liderliğin keyfini çıkartıyor. Teknik direktör önderliğindeki siyah- beyazlılar, 1 maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakipleri Galataaray ve Fenerbahçe'ye ikişer puan fark atmış durumda. Saha kenarında Sergen Yalçın, saha içinde de -- Ghezzal üçlüsü bu yükselişin mimarları oldular.


48 GOLE DİREKT KATKI
Rakiplerin korkulu rüyası haline gelen siyah-beyazlı ekibin forvetleri Aboubakar ve Larin ile birlikte asist krallığında ilk sırada yer alan Ghezzal, 'ı ligin zirvesine yerleştirmeyi başardı. Aboubakar (15), Larin (13) ve Ghezzal (1) toplamda 29 gol attı. 26 puanı Beşiktaş'ın hanesine yazdırdı. Aynı şekilde Ghezzal (11), Aboubakar (4) ve Larin (4) toplamda 19 asiste imza attı. Siyah-beyazlıların 19 puanına asistleriyle katkıda bulundu. Bu üçlü toplamda 48 gole katkı yaparken 47 puana katkıları oldu.


LARIN DEĞERİNİ KATLADI!
Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki en büyük silahlarından Larin, bu sezonki performansıyla kulüplerinin ilgi odağı olmuş durumda. Lig ve kupada çıktığı 29 resmi maçta 15 gol atıp 3 de asist yaparak kariyer sıçraması yapan 25 yaşındaki futbolcuyu, ve yakın takibe aldı. Yönetim Larin'den sezon sonunda 15 milyon euro gelir bekliyor.

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