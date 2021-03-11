Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a 15 milyon euro'luk müjde!

Beşiktaş, şampiyonluk yarışında hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Hem sezon başında hem de ara transfer döneminde yapılan takviyeleri yeterli bulunmayan ve bu konuda sert eleştirilere maruz kalan yönetim ise, şu anda liderliğin keyfini çıkartıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğindeki siyah- beyazlılar, 1 maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakipleri Galataaray ve Fenerbahçe'ye ikişer puan fark atmış durumda. Saha kenarında Sergen Yalçın, saha içinde de Aboubakar-Larin- Ghezzal üçlüsü bu yükselişin mimarları oldular.



48 GOLE DİREKT KATKI

Rakiplerin korkulu rüyası haline gelen siyah-beyazlı ekibin forvetleri Aboubakar ve Larin ile birlikte asist krallığında ilk sırada yer alan Ghezzal, Kartal'ı ligin zirvesine yerleştirmeyi başardı. Aboubakar (15), Larin (13) ve Ghezzal (1) toplamda 29 gol attı. 26 puanı Beşiktaş'ın hanesine yazdırdı. Aynı şekilde Ghezzal (11), Aboubakar (4) ve Larin (4) toplamda 19 asiste imza attı. Siyah-beyazlıların 19 puanına asistleriyle katkıda bulundu. Bu üçlü toplamda 48 gole katkı yaparken 47 puana katkıları oldu.



LARIN DEĞERİNİ KATLADI!

Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki en büyük silahlarından Larin, bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgi odağı olmuş durumda. Lig ve kupada çıktığı 29 resmi maçta 15 gol atıp 3 de asist yaparak kariyer sıçraması yapan 25 yaşındaki futbolcuyu, West Bromwich Albion ve West Ham United yakın takibe aldı. Yönetim Larin'den sezon sonunda 15 milyon euro gelir bekliyor.