Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Welinton'dan dikkat çeken performans! İstatistikleri...

Son dakika spor haberi: 'ta 'dan dikkat çeken performans! İstatistikleri...

Son dakika haberleri... 'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta performansı en dikkat çekici isim oldu. Brezilyalı defans oyuncusu, eleştirilere rağmen takımının az gol yemesinde başrol oynadı. İşte o istatistikler... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 08:59
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Welinton'dan dikkat çeken performans! İstatistikleri...

Yönetimin gelecek vadeden 23 yaşındaki 'u verip karşılığında 'dan 31 yaşındaki 'u alması büyük eleştiriye neden olmuştu. Ancak Brezilyalı savunmacı, ortaya koyduğu performansla kendisini hedef tahtasına oturtanlara sahada yanıt verdi. Tecrübeli stoperin ile yakaladığı uyum, 'ın savunma performansını artırdı.

Siyah-beyazlılar bu sezon 27 maçın 12'sinde kalesini gole kapatırken, bunda 31 yaşındaki Brezilyalı'nın istatistiklerinin de büyük etkisi oldu.

'ta yer alan habere göre Welinton, defansif olarak 3 istatistikte takımın zirvesinde yer aldı. Maç başına 3.3 hava topu kazanma, 2.9 rakip topu uzaklaştırma ve 0.9 şut engelleme ortalamaları yakalayan Welinton, bu alanlarda takımının en iyisi olarak öne çıktı. Başarılı oyuncu, top kapmada da 1.8 ortalamayla takımının 3. sırasında yer alıyor.

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