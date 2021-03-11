Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Welinton'dan dikkat çeken performans! İstatistikleri...

Yönetimin gelecek vadeden 23 yaşındaki Fatih Aksoy'u verip karşılığında Alanyaspor'dan 31 yaşındaki Welinton'u alması büyük eleştiriye neden olmuştu. Ancak Brezilyalı savunmacı, ortaya koyduğu performansla kendisini hedef tahtasına oturtanlara sahada yanıt verdi. Tecrübeli stoperin Vida ile yakaladığı uyum, Beşiktaş'ın savunma performansını artırdı.

Siyah-beyazlılar bu sezon 27 maçın 12'sinde kalesini gole kapatırken, bunda 31 yaşındaki Brezilyalı'nın istatistiklerinin de büyük etkisi oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre Welinton, defansif olarak 3 istatistikte takımın zirvesinde yer aldı. Maç başına 3.3 hava topu kazanma, 2.9 rakip topu uzaklaştırma ve 0.9 şut engelleme ortalamaları yakalayan Welinton, bu alanlarda takımının en iyisi olarak öne çıktı. Başarılı oyuncu, top kapmada da 1.8 ortalamayla takımının 3. sırasında yer alıyor.

