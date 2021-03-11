Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'le ipler kopuyor! Yerine o isim düşünülüyor

Son dakika spor haberi: 'ta 'le ipler kopuyor! Yerine o isim düşünülüyor

Son dakika haberleri... 'de 30. haftaya lider giren Beşiktaş'ta gündemi en çok meşgul eden konulardan biri de 'ün sözleşme yenileyip yenilemeyeceği konusuydu. Genç yıldızın sunulan teklife yanaşmaması siyah-beyazlı yönetimi alternatif oyuncular düşünmeye itti. İşte Dorukhan Toköz'ün yerine düşünülen o isim... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 10:51
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'le ipler kopuyor! Yerine o isim düşünülüyor

Sezon bitmeden iç transfer görüşmelerini tamamlamak istediği için ile uzun süredir anlaşma zemini arayan yönetimi, başarılı oyuncuya son yaptığı teklifi artırmama konusunda kararlı görünüyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'le ipler kopuyor! Yerine o isim düşünülüyor

Milliyet'te yer alan habere göre Dorukhan'a daha önce 7 milyon lira garanti ücretin yanı sıra maç başına 100 bin lira teklif eden siyah-beyazlılar, 15 milyon lira garanti parada ısrar edilmesi nedeniyle, milli futbolcuya artık 'gitti' gözüyle bakıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'le ipler kopuyor! Yerine o isim düşünülüyor

Genç futbolcunun yeni sözleşmeye imza atmaması nedeniyle bu bölgeye önümüzdeki sezon için oyuncu bakan yönetimi, göreve geldiği günden beri ücret politikasında hiçbir geri adım atmadı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'le ipler kopuyor! Yerine o isim düşünülüyor

Bu politika doğrultusunda, hem yaz hem de kış transfer döneminde birçok isimle adı anılmasına rağmen, bu oyuncuları transfer etmeyen siyah-beyazlı yönetimdeki bazı isimlerin, "Necip Uysal takımın jokeri. Her yerde büyük fedakarlıklarla oynuyor. Necip'in maaşında yüzde 50 indirim yaptığı yerde biz herkese yüksek rakamlar ödeyemeyiz" diye konuştukları ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'le ipler kopuyor! Yerine o isim düşünülüyor

İspanya'daki bazı kulüplerle temas halinde olduğu için Dorukhan'dan umudunu büyük ölçüde kesen yönetimi, verilen sürenin de dolması nedeniyle alternatif planlara yöneldi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'le ipler kopuyor! Yerine o isim düşünülüyor

Buna göre Ümraniyespor'da kiralık oynayan Kartal Kayra Yılmaz'ın şimdiden Dorukhan'ın yerine düşünüldüğü aktarıldı. Siyah-beyazlı teknik heyet ve yönetimin, sezon sonunda takıma dönecek olan Kartal Kayra'dan çok umutlu oldukları vurgulandı.

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