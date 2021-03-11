Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'le ipler kopuyor! Yerine o isim düşünülüyor

Bu politika doğrultusunda, hem yaz hem de kış transfer döneminde birçok isimle adı anılmasına rağmen, bu oyuncuları transfer etmeyen siyah-beyazlı yönetimdeki bazı isimlerin, "Necip Uysal takımın jokeri. Her yerde büyük fedakarlıklarla oynuyor. Necip'in maaşında yüzde 50 indirim yaptığı yerde biz herkese yüksek rakamlar ödeyemeyiz" diye konuştukları ortaya çıktı.