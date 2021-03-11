Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den 3 maça özel prim sözü!

Ligdeki iki maçtan alınacak galibiyet için ayrı, Türkiye Kupası'nda finale kalınması durumunda ekstra bir prim verilmesine karar verildi. Başkan Çebi'nin primin ne kadar olacağını söylemese de "Bu maçlar üçte üç galibiyet alın, hepinizi memnun edecek bir prim alacaksınız" dediği öğrenildi. Başkan Çebi, sezonun ilk yarısındaki Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından alınacak 12 puana 50 bin dolar vaadetmişti. 3'te 3 yapıp Alanyaspor karşısına çıkan siyah-beyazlılar 9 puanda kaldıkları için 25 bin dolar'lık primle yetinmek zorunda kalmışlardı.