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'ta 'den 3 maça özel prim sözü!

'ta tüm gözler yarın oynanacak maçına çevrilirken, yönetim kanadı da futbolculara 'özel prim' sözü verdi. başkanlığındaki yönetim, üst üste oynanacak iki Başakşehir maçı ve derbileri için özel bir prim belirledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 23:32 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den 3 maça özel prim sözü!

Ligdeki iki maçtan alınacak galibiyet için ayrı, 'nda finale kalınması durumunda ekstra bir prim verilmesine karar verildi. Başkan Çebi'nin primin ne kadar olacağını söylemese de "Bu maçlar üçte üç galibiyet alın, hepinizi memnun edecek bir prim alacaksınız" dediği öğrenildi. Başkan Çebi, sezonun ilk yarısındaki , , ve maçlarından alınacak 12 puana 50 bin dolar vaadetmişti. 3'te 3 yapıp Alanyaspor karşısına çıkan siyah-beyazlılar 9 puanda kaldıkları için 25 bin dolar'lık primle yetinmek zorunda kalmışlardı.

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