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Aboubakar: Burası benim evim

'ın Kamerunlu futbolcusu , siyah-beyazlı kulübü yuvası olarak gördüğünü belirtti. Aboubakar, Beşiktaş dergisinin mart sayısında yer alan röportajda, "Burası benim evim, bu evi tanıyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 23:38 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 06:50
Aboubakar: Burası benim evim

Daha önce oynadığı takımlarda görmediği atmosferi 'ta gördüğünü vurgulayan Aboubakar, " ve 'da oynadım ama oralarda görmediğim şey şu ki buradaki taraftar oyuncusunu gerçekten seviyor. Yüreğine basıyor. Bu çok özel bir şey. Ve yürekli oyuncuyu seviyorlar. Oynadığım diğer liglerde bunu görmedim" şeklinde görüş belirtti.

"YÜREKLİ OYUNCU GRUBUYUZ"
Aboubakar, takımın performansıyla ilgili olarak, "Takımın performansına değinen Aboubakar, "Çok iyi oyuncularımız var. Yürekli oynayan oyuncular. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Bu siyah beyaz formayı terimizle ıslatmak istiyoruz ve sahaya karakter koyuyoruz" ifadelerini kullandı. Güçlü bir aileden geldiğini aktaran Aboubakar, "Karakterli ve yürekli bir aileden geliyorum. Annem benimle değil artık ama ona teşekkür etmek, şükran duyduğumu ifade etmek isterim" dedi.

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