Kişiye bağımlı değil

Beşiktaş, 15 gol atan Aboubakar ile 11 asist yapan Ghezzal'a nazar değmesin diye dua ediyor. Ancak siyah-beyazlıların iki yıldızına bağlı bir oyun oynamıyor. Çünkü Beşijktaş, Ghezzal ve Aboubakar'dan yararlanamadığı 5 maçı da kazandı. Hatta 18 gol atıp sadece 1 gol yedi. Aboubakar'ın forma giymediği iki maçta Beşiktaş, Sivasspor'u evinde 3-0, Kayserispor'u ise deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ghezzal'ın forma giymediği maçlarda ise siyahbeyazlılar Kayserispor'u 2-0, Rizespor'u 6-0, Karagümrük'ü 4-1, Denizlispor'u ise 3-0 yendi.