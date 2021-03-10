Haberler Beşiktaş Ghezzal - Kane kapışması

- Kane kapışması

Ligde 11 gol pası veren Cezayirli futbolcu, bu alanda Avrupa'da da iddialı. , Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında 'in ardından 2. sırada bulunuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 21:57 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Ghezzal - Kane kapışması

Ligde 11 gol pası veren Cezayirli futbolcu, bu alanda Avrupa'da da iddialı. , Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında 'in ardından 2. sırada bulunuyor. Tottenham'ın yıldız oyuncusu, bu sezon arkadaşlarına 13 kez gol pası verdi. Listede 2. sırayı ise Ghezzal, Kevin De Bruyne ve Thomas Müller paylaştı. De Bruyne ve Müller 22 lig maçında 11 gol pası verirken, Ghezzal 19 karşılaşmada aynı sayıyı yakaladı. Serie A'da ise Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Morata ve Lukaku 8 defa gol servisi yaptı.

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