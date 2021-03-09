Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: PAOK gün sayıyor! Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas Rusya'ya mı satılacak?

Son dakika spor haberi: gün sayıyor! 'nin yıldızı Pelkas 'ya mı satılacak?

Son dakika spor haberi... 'nin ekibi 'tan 1.60 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı şimdiden taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Oyuncunun performansını yakından takip eden PAOK cephesinin bu ilgisinin nedeni de ortaya çıktı. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 14:19
Son dakika spor haberi: PAOK gün sayıyor! Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas Rusya'ya mı satılacak?

Son 5 sezon baz alındığında daha şimdiden 'nin deplasmanda en çok gol katkısı veren oyuncusu olan , yüksek formunu sürdürürken ülkesi Yunanistan'da da konuşulmaya devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 5 gol ve 7 asist yaparak takımının en çok gol katkısı sağlayan oyuncusu olan Pelkas için transfer haberleri de çıkmaya başladı.

Son dakika spor haberi: PAOK gün sayıyor! Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas Rusya'ya mı satılacak?

SÖZLEŞMEDE YAZAN MADDE...
Yunanistan'ın Sportime sitesinin haberine göre Pelkas'ın eski takımı , futbolcunun 'den başka bir takıma transfer olması için gün sayıyor.

Son dakika spor haberi: PAOK gün sayıyor! Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas Rusya'ya mı satılacak?

Milliyet'in haberine göre; Sezon başında 'tan 1.6 milyon Euroya transfer edilen Pelkas'ın sözleşmesinde 'Transfer olursa bonservis ücretinin %20'si PAOK'a gider' maddesi olduğunu belirten basını PAOK'un da transfer sürecini yakından takip ettiğini kaydetti.

Son dakika spor haberi: PAOK gün sayıyor! Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas Rusya'ya mı satılacak?

PAOK'UN PELKAS BEKLENTİSİ
basınına göre ise Pelkas'ı isteyen en ciddi kulüp 'dan Rubin Kazan. Rubin Kazan'ın Pelkas için 7 milyon Euro teklif etmeyi düşündüğü ancak 'nin 15 milyon Euro istediği belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: PAOK gün sayıyor! Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas Rusya'ya mı satılacak?

'nin 15 milyon Euro civarı bir ücretle Pelkas'ı satması halinde 'un da 3-4 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: PAOK gün sayıyor! Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas Rusya'ya mı satılacak?

YUNANİSTAN, KORKUTAN SAKATLIĞI KONUŞUYOR
Öte yandan Pelkas'ın Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık, basınında da geniş yer buldu. Yunanistan'da Pelkas için 'Şok eden sakatlık, Pelkas çok korkuttu' başlıkları atıldı.

Son dakika spor haberi: PAOK gün sayıyor! Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas Rusya'ya mı satılacak?

Takım Doktoru Burak Kunduracıoğlu, Pelkas'ın sakatlığı hakkında "Pelkas gögsüne aldığı ciddi darbeyle şuurunu kaybetmişti.

Son dakika spor haberi: PAOK gün sayıyor! Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas Rusya'ya mı satılacak?

Sahaya girdiğimizde dilini bir miktar ısırmıştı ve hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Müdahalemizi yaptık, tetkik sonuçlarında sorun yok.Takımla İstanbul'a dönecek ve kontrol amaçlı İstanbul'da hastanede kalacak." diye konuşmuştu.

Son dakika spor haberi: PAOK gün sayıyor! Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas Rusya'ya mı satılacak?

Fenerbahçeli Pelkas ile ilgili yönetici Selahattin Baki de açıklamalarda bulunmuş ve ''Pelkas, ilk olarak bana "Maç kaç kaç bitti?" dedi. "3-0" dedik. "Kim attı?" dedi.

Son dakika spor haberi: PAOK gün sayıyor! Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas Rusya'ya mı satılacak?

Serdar'ı söyledik. "Kart gördü mü?" dedi, "Görmedi" dedik. Şaşırdı çocuk. Ne desin ki herhalde böyle bir ortam görmedi. Buradaki ortamı hayal etmek de güç...'' sözlerini kullanmıştı.

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