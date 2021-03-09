Son dakika spor haberi: PAOK gün sayıyor! Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas Rusya'ya mı satılacak?

Son 5 sezon baz alındığında daha şimdiden Fenerbahçe'nin deplasmanda en çok gol katkısı veren oyuncusu olan Dimitrios Pelkas, yüksek formunu sürdürürken ülkesi Yunanistan'da da konuşulmaya devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 5 gol ve 7 asist yaparak takımının en çok gol katkısı sağlayan oyuncusu olan Pelkas için transfer haberleri de çıkmaya başladı.
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Yunanistan'ın Sportime sitesinin haberine göre Pelkas'ın eski takımı PAOK, Yunan futbolcunun Fenerbahçe'den başka bir takıma transfer olması için gün sayıyor.
Milliyet'in haberine göre; Sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon Euroya transfer edilen Pelkas'ın sözleşmesinde 'Transfer olursa bonservis ücretinin %20'si PAOK'a gider' maddesi olduğunu belirten Yunan basını PAOK'un da transfer sürecini yakından takip ettiğini kaydetti.