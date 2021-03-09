Haberler Beşiktaş Pepe: Tutku için gittim!

: Tutku için gittim!

'ın eski futbolcusu , siyah - beyazlı ekibe transfer hikayesini anlattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 21:10 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
Pepe: Tutku için gittim!
'ın eski futbolcusu , siyah - beyazlı ekibe transfer hikayesini anlattı. Beşiktaş'ta "tutkuyu hissetmek" için geldiğini kaydeden Pepe, "Beşiktaş'a karşı hiç oynamamıştım ancak orada farklı bir oyunla karşılaşacağımı biliyordum. Bunu istedim, kariyerimin bu noktasında tutkuyu hissetmeye ihtiyacım vardı. Bunu Beşiktaş taraftarı hissettiriyor. 'dan 'ye gitmemin nedeni, tekrar o duyguyu hissetmek istiyor olmam" diye konuştu.
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