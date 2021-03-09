Pepe: Tutku için gittim!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, siyah - beyazlı ekibe transfer hikayesini anlattı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 21:10Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, siyah - beyazlı ekibe transfer hikayesini anlattı. Beşiktaş'ta "tutkuyu hissetmek" için geldiğini kaydeden Pepe, "Beşiktaş'a karşı hiç oynamamıştım ancak orada farklı bir oyunla karşılaşacağımı biliyordum. Bunu istedim, kariyerimin bu noktasında tutkuyu hissetmeye ihtiyacım vardı. Bunu Beşiktaş taraftarı hissettiriyor. İspanya'dan Türkiye'ye gitmemin nedeni, tekrar o duyguyu hissetmek istiyor olmam" diye konuştu.