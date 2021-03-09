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'ta Ghezzal şov! İstatistikleri altüst etti

Yıldız futbolcunun en fazla gol pası verdiği isimler Vincent ve Domagoj oldu. İki yıldız, Ghezzal’ın 3’er asistini ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 01:02
Beşiktaş'ta Ghezzal şov! İstatistikleri altüst etti

'ın yaz transfer döneminin sonunda kadrosuna kattığı ve evraklarını moto kurye ile 'ye ulaştırdığı , sezonun geride kalan bölümünde Vincent ve ile takıma en fazla katkı sağlayan isimlerin başında geldi. Sabah'ın haberine göre Cezayirli sağ kanat oyuncusu, verdiği 11 gol pasıyla 'in asist krallığı yarışında ilk sırada yer alırken 'nın önemli ligleri baz alındığında da adını zirveye yazdırdı.


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Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda bonservisini almayı planladığı kiralık oyunculardan biri olan Ghezzal, 11 asistini 6 farklı isme yaptı. Bunlardan en çok faydalanan futbolcular ise Aboubakar ve oldu. İki oyuncu, 28 yaşındaki yıldızın 3'er asistlik ikramını geri çevirmeyerek topu ağlarla buluşturmayı başardı. Bir de golü olan Ghezzal'ın skora katkı yaptığı 11 maçın 9'unu Beşiktaş kazanırken, iki karşılaşma ise beraberlikle bitti.

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