Beşiktaş'ta Ghezzal şov! İstatistikleri altüst etti

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminin sonunda kadrosuna kattığı ve evraklarını moto kurye ile TFF'ye ulaştırdığı Rachid Ghezzal, sezonun geride kalan bölümünde Vincent Aboubakar ve Cyle Larin ile takıma en fazla katkı sağlayan isimlerin başında geldi. Sabah'ın haberine göre Cezayirli sağ kanat oyuncusu, verdiği 11 gol pasıyla Süper Lig'in asist krallığı yarışında ilk sırada yer alırken Avrupa'nın önemli ligleri baz alındığında da adını zirveye yazdırdı.



DOKUZ GALİBİYET İKİ BERABERLİK

Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda bonservisini almayı planladığı kiralık oyunculardan biri olan Ghezzal, 11 asistini 6 farklı isme yaptı. Bunlardan en çok faydalanan futbolcular ise Aboubakar ve Vida oldu. İki oyuncu, 28 yaşındaki yıldızın 3'er asistlik ikramını geri çevirmeyerek topu ağlarla buluşturmayı başardı. Bir de golü olan Ghezzal'ın skora katkı yaptığı 11 maçın 9'unu Beşiktaş kazanırken, iki karşılaşma ise beraberlikle bitti.