Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sergen Yalçın istedi...

Son dakika spor haberi: 'a 'den transfer! istedi...

Son dakika haberi: 'in lideri Beşiktaş bir yandan gelecek sezon kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı. Sezonu şampiyon tamamlayıp 'nde yeniden boy göstermek isteyen siyah-beyazlılar bol alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Teknik direktör da 'den bir ismi listesine aldı. İşte o isim ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 13:27
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sergen Yalçın istedi...
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sergen Yalçın istedi...

Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sergen Yalçın istedi...

bir yandan sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışırken bie yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sergen Yalçın istedi...

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme alındı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sergen Yalçın istedi...

STOPER HAREKATI BAŞLADI

Birçok ismi listesine alan 'ta stoper harekatı da başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sergen Yalçın istedi...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 'ın İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen stoper için devreye girdiğini aktardı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sergen Yalçın istedi...

Konyaspor ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek 26 yaşındaki futbolcu da 'a gelmeye sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sergen Yalçın istedi...

Siyah-beyazlıların bu trans feri takas ile bitireceği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sergen Yalçın istedi...

Abdülkerim Bardakçı'nın güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro...

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