Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Sergen Yalçın istedi...

Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Beşiktaş bir yandan sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışırken bie yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı.
Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Beşiktaş bir yandan sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışırken bie yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme alındı.
STOPER HAREKATI BAŞLADI
Birçok ismi listesine alan Beşiktaş'ta stoper harekatı da başladı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen stoper için devreye girdiğini aktardı.
Konyaspor ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek 26 yaşındaki futbolcu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
Siyah-beyazlıların bu trans feri takas ile bitireceği öğrenildi.
Abdülkerim Bardakçı'nın güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro...