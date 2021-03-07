Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın’ı kaybetti

’ı kaybetti

'in 29. hafta mücadelesinde 'yi 2-1 ile geçen 'ta , kart cezalısı durumuna düşerken gelecek hafta takımın başına olamayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 23:09 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50
Sergen Yalçın’ı kaybetti

, 'yi mağlup etti ama hocasından oldu! Maçın ikinci yarısında sarı kart gören teknik direktör cezalı duruma düştü. 4. sarı kartını gören başarılı teknik adam, 'in 30. haftasında oynayacakları maçında kulübede yer alamayacak.

KARTAL EVİNDE GÜZEL
Beşiktaş bu sezon sahasında aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi. 'ta bu sezon 14 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK'yi de mağlup edip evinde 11. galibiyetine imza attı. Sahasında 2 kez yenilen (Gençlerbirliği, ) ve bir kez de berabere kalan () , bu sezon içeride toplam 34 puan aldı.

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