Sergen Yalçın’ı kaybetti

Beşiktaş, Gaziantep FK'yi mağlup etti ama hocasından oldu! Maçın ikinci yarısında sarı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın cezalı duruma düştü. 4. sarı kartını gören başarılı teknik adam, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir maçında kulübede yer alamayacak.

KARTAL EVİNDE GÜZEL

Beşiktaş bu sezon sahasında aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Vodafone Park'ta bu sezon 14 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK'yi de mağlup edip evinde 11. galibiyetine imza attı. Sahasında 2 kez yenilen (Gençlerbirliği, Trabzon) ve bir kez de berabere kalan (Antalya) Kartal, bu sezon içeride toplam 34 puan aldı.