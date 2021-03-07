En rahat maçımızdı

Beşıktaş'ın hocası Sergen Yalçın, üzerine koyarak yollarına devam ettiklerini söyledi. Gaziantep FK karşısında müthiş oynadıklarını ifade eden Yalçın, "İlk yarıda rakip çok kapandı, tamamen savunma oynadılar. Sürekli pas yapıp delmeye çalıştık. Pozisyonlar bulduk ve 2 tane de gol attık. Son haftalarda oynadığımız en rahat maçtı" diye konuştu. "90 dakika boyunca rakibin tek pozisyonu bile yoktu" diyen Yalçın şöyle devam etti: 1 tane pozisyon veriyoruz, dışarıda konuşulan sanki 20 tane pozisyon verdik! Verdiğimiz pozisyon sayısı 0. Tesadüfen oluşan bir penaltı ve son dakikada direkten dönen top. Futbolda bunlar var. Herkes savaşıyor, 1 puan, 3 puan kazanmak istiyor, büyük takımları yenmek istiyor. Bu da oyunların iyi olmasını sağlıyor.

SÜREKLİ ŞİKAYET EDİYORLAR!

Sergen Yalçın cezalı duruma düşmesiyle ilgili, "Hakemlerle ilgili herkes konuşuyor, benim konuşmam çok doğru olmaz. Geçen hafta hakem çok kötüydü. Kenarda küçük tartışmalar oldu. 4. Sarı kartı gördük. Çok sağolsun! Biz sadece sahada mücadele etmek ve kazanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.