Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan sihirli dokunuş! Yıldızlar parladı

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın hem takımın hem de bireysel anlamda oyuncuların performansını yukarı taşımaya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekipte özellikle bazı isimler, ofansif anlamda adeta kariyer zirvesini yaşıyorlar.
Teknik direktör Yalçın, sihirli dokunuşları bu isimleri adeta yıldızlaştırdı. İşte genç teknik adamın ellerinde hücuma katkı anlamında kariyer zirvesi yapan ve yapmaya yaklaşan isimler:
ATIBA 10 NUMARAYA DÖNÜŞTÜ
Gösterdiği mücadeleyle taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanan Atiba Hutchinson, son 2 sezonda farklı bir kimliğe de büründü. Artık 3. bölge de hünerler sergileyen Kanadalı yıldız oyuncu, 4 gol 4 asistle takımın skor yükünü de çekiyor.