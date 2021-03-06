Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası Sergen Yalçın'dan hakem yorumu!

Son dakika spor haberleri: - maçı sonrası 'dan hakem yorumu!

'in 29. haftasında , sahasında 'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bugün ekstrem şeyler olmadı, iyi yönetti. Bir pozisyonda sesimizi yükselttik, da sarı kart gösterdi. 3 sarı kartım vardı, biliyordu herhalde, sağ olsun 4 sarı kart yaptı bizi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 21:32 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 22:07
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası Sergen Yalçın'dan hakem yorumu!

'in 29. haftasında , sahasında 'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Bana göre müthiş oynadık. İlk yarıda rakip çok kapandı, tamamen savunma oynadılar. Sürekli pas yapıp delmeye çalıştık. 2-3 tane de pozisyon bulduk. İkinci yarıda inanılmaz pozisyonlar yakaladık. Son haftalarda oynadığımız en rahat maçtı.

90 dakika boyunca rakibin tek pozisyonu bile yoktu. 1 tane pozisyon veriyoruz, dışarıda konuşulan sanki 20 tane pozisyon verdik. Verdiğimiz pozisyon sayısı 0. Tesadüfen oluşan bir penaltı ve son dakikada direkten dönen top. Olabilir futbolda bunlar var.

Herkes savaşıyor, 1 puan, 3 puan kazanmak istiyor, büyük takımları yenmek istiyor. Bu da oyunların iyi olmasını sağlıyor.

Hakemlerle ilgili herkes konuşuyor. Bazı pozisyonlarda kart bekliyoruz göstermiyor. Geçen hafta da hakem çok kötüydü, rakibe bir tane sarı kart vermedi.

Bugün ekstrem şeyler olmadı, iyi yönetti. Bir pozisyonda sesimizi yükselttik, da sarı kart gösterdi. 3 sarı kartım vardı, biliyordu herhalde, sağ olsun 4 sarı kart yaptı bizi.

Hakemlerden en fazla rahatsız olması gereken takım Beşiktaş. Sezon başından beri VAR'dan hiçbir şey almadık, ne penaltı, ne başka bir şey. Kaç tane oyuncumuz atıldı. Aleyhimize kaç penaltı verildi.

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