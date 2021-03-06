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Son dakika haberleri | Beşiktaşlı eski yıldız yolunda!

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından 'ın eski yıldızlarından birine dev bir takım talip oldu. İddialara göre geçen sezon Beşiktaş forması giyen o ismi, devi listesine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 09:37
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı eski yıldız Bayern Münih yolunda!

BONSERVİSLE AYRILABİLİR

ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan ve 3 sezondur kiralık olarak 'den ayrılan 'un, bu sefer bonservis bedeliyle 'e gidebileceği de belirtildi.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı eski yıldız Bayern Münih yolunda!

Bu sezon 'de toplam 5 maçta görev alan , 3 kez kalesini gole kapatırken 4 gol yedi.

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