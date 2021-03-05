Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın talimatı verdi: Ghezzal'ı bitirin!

Şampiyonluk yarışında emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ta, yeni sezon transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.
Takımda kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal'ın performansından çok memnun kalan ve Cezayirli yıldızı seneye de takımda görmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın bu talebini yönetime iletti.
Leicester City daha önce Cezayirli oyuncu için Beşiktaş'tan 6 milyon euro istemişti. Ancak İngiliz ekibinin sportif direktörü Jon Rudkin, Rachid Ghezzal'ın menajeri Evans ile temas kurdu ve pazarlık etmeye hazır olduklarını iletti.