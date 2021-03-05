Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın talimatı verdi: Ghezzal'ı bitirin!

Son dakika spor haberleri: 'ta talimatı verdi: Ghezzal'ı bitirin!

Teknik Direktörü , ’nin 6 milyon euro istediği için yönetime “Takımda kalmasını istiyorum” talebinde bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 23:22 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın talimatı verdi: Ghezzal'ı bitirin!

Şampiyonluk yarışında emin adımlarla yoluna devam eden 'ta, yeni sezon transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın talimatı verdi: Ghezzal'ı bitirin!

Takımda kiralık olarak forma giyen 'ın performansından çok memnun kalan ve Cezayirli yıldızı seneye de takımda görmek isteyen teknik direktör bu talebini yönetime iletti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın talimatı verdi: Ghezzal'ı bitirin!

daha önce Cezayirli oyuncu için 'tan 6 milyon euro istemişti. Ancak ekibinin sportif direktörü , 'ın menajeri ile temas kurdu ve pazarlık etmeye hazır olduklarını iletti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın talimatı verdi: Ghezzal'ı bitirin!

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
da bunun üzerine oyuncusuna düşüncelerini sordu. Ghezzal'ın "'ta kalmak istiyorum" yanıtı üzerine menajeri, ekibinin sportif direktörü 'i arayarak "Beşiktaş'ın teklifi ciddi, oyuncum da orada kalmayı istiyor. Son rakamınız nedir?" diye sordu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın talimatı verdi: Ghezzal'ı bitirin!

Ada temsilcisinden 4 milyon euro'ya kadar inebiliriz yanıtını alan menajer , hemen siyah-beyazlıları rakamı bildirdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın talimatı verdi: Ghezzal'ı bitirin!

Siyah-beyazlı yöneticiler ise ile temas kurarak "'i istiyoruz ama en fazla 3 milyon euro verebiliriz" dedi. Kulüpler arasındaki pazarlıklar haftaya da devam edecek.

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