Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın talimatı verdi: Ghezzal'ı bitirin!

Şampiyonluk yarışında emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ta, yeni sezon transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Takımda kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal'ın performansından çok memnun kalan ve Cezayirli yıldızı seneye de takımda görmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın bu talebini yönetime iletti.