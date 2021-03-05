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Son dakika haberleri | zirve için sahada! İşte muhtemel 11

'in 29. haftasının açılış gününde sahasında 'yı konuk edecek. Maç eksiğine rağmen lider ile aynı puanda bulunan , kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Teknik direktör , maçı 11'ine göre 2 değişiklik yapacak. İşte maçı öncesi yaşananlar ve muhtemel 11... | Son dakika haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 13:36
Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal zirve için sahada! İşte muhtemel 11

'in 28. haftasında 'u yenen ; ve 'nin puan kaybettiği haftada avantaj elde etti. Siyah-beyazlılar yarın karşısında kazanarak zirve yolundaki yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal zirve için sahada! İşte muhtemel 11

deplasmanından 'nın golüyle 1-0'lık galibiyetle dönen , 26 maçta 57 puana ulaşırken, lider , deplasmanında 2-1 kaybetti ve 27 maç sonunda 57 puanda kaldı. Zirve takipçilerinden de sahasında ile berabere kalarak, 27 maçta 55 puana ulaşmış oldu.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal zirve için sahada! İşte muhtemel 11

Hafta içinde aldığı galibiyet ve rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarıyla önemli bir avantaj yakalayan , ligin güçlü takımlarından karşısında 3 puan arayacak. Sezonun ilk yarısında rakibine 3-1 kaybeden 'ın ekibi, bu kez rövanşı alarak şampiyonluk yolunda kayıp yaşamamak istiyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal zirve için sahada! İşte muhtemel 11

CENK TOSUN YOK

'ta Montero'nun da dönmesiyle birlikte kadrodaki tek eksik isim oldu. maçında sakatlanan golcü futbolcunun dizindeki ödem gitti ancak karşısında forma giyemeyecek. Cenk'in Başakşehir deplasmanında kadrodaki yerini alması bekleniyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal zirve için sahada! İşte muhtemel 11

EVİNDE KAYIP YOK

ile bugüne kadar 3 lig, 5 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 8 kez karşılaşan , bu maçların 3'ünü kaybederken 5'inde ise galibiyete uzandı. İki takım arasındaki mücadelelerde beraberlik çıkmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu 4 maçta ise siyah-beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. 'da oynanan mücadelelerde Beşiktaş rakibine 13 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal zirve için sahada! İşte muhtemel 11

İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAK

deplasmanıyla birlikte bir süre seyahatlerine ara verecek olan , 5 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesini 'da oynayacak. Nisan ayının ikinci haftasında BB Erzurumspor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan sürede şehir dışına çıkmayacak.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal zirve için sahada! İşte muhtemel 11

MUHTEMEL 11

'ın karşısında şu 11'le sahada olması bekleniyor;

Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal zirve için sahada! İşte muhtemel 11

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, , Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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