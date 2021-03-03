Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan Necip Uysal'a imalı uyarı! "Hakem..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda kritik bir virajı geçerek zirve iddiasını sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda kritik bir virajı geçerek zirve iddiasını sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyasporu tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson'ın golüyle 1-0 mağlup etti.
Bu arada mücadelenin ilk devresinde, dikkat çeken bir an yaşandı...
Karşılaşmanın ilk yarısında Yeni Malatyasporlu Acquah'ın Rachid Ghezzal'a yaptığı faul sonrası kart bekleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Halis Özkahya'nın pozisyonda sadece faul çalması üzerine Necip Uysal'a imalı bir uyarıda bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre Yalçın, Özkahya'nın da duyacağı şekilde, "Rakip nasıl sert oynuyor görüyorsunuz. Sen de böyle sert oyna, hakem bir şey demiyor sonuçta" dedi.
Bu sözlerin ardından hakem Halis Özkahya ile Sergen Yalçın kısa bir konuşma yaparken maç kaldığı yerden devam etti.