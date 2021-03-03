Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan Necip Uysal'a imalı uyarı! "Hakem..."

Son dakika spor haberi: - maçında 'dan 'a imalı uyarı! "Hakem..."

Son dakika haberleri... 'in 28. haftasında deplasmanda 'la karşı karşıya gelen Beşiktaş, 'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve lider 'ı takibini sürdürdü. Mücadelenin ilk yarısında dikkat çeken bir an yaşandı. İşte detaylar... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 08:31
Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan Necip Uysal'a imalı uyarı! "Hakem..."

, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda kritik bir virajı geçerek zirve iddiasını sürdürdü.

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan Necip Uysal'a imalı uyarı! "Hakem..."

Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyasporu tecrübeli oyuncusu Hutchinson'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan Necip Uysal'a imalı uyarı! "Hakem..."

Bu arada mücadelenin ilk devresinde, dikkat çeken bir an yaşandı...

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan Necip Uysal'a imalı uyarı! "Hakem..."

Karşılaşmanın ilk yarısında Yeni Malatyasporlu Acquah'ın Rachid Ghezzal'a yaptığı faul sonrası kart bekleyen Teknik Direktörü , hakem Halis Özkahya'nın pozisyonda sadece faul çalması üzerine 'a imalı bir uyarıda bulundu.

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan Necip Uysal'a imalı uyarı! "Hakem..."

Sabah'ta yer alan habere göre Yalçın, Özkahya'nın da duyacağı şekilde, "Rakip nasıl sert oynuyor görüyorsunuz. Sen de böyle sert oyna, hakem bir şey demiyor sonuçta" dedi.

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan Necip Uysal'a imalı uyarı! "Hakem..."

Bu sözlerin ardından hakem Halis Özkahya ile kısa bir konuşma yaparken maç kaldığı yerden devam etti.

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