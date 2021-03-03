Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan Necip Uysal'a imalı uyarı! "Hakem..."

Karşılaşmanın ilk yarısında Yeni Malatyasporlu Acquah'ın Rachid Ghezzal'a yaptığı faul sonrası kart bekleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın , hakem Halis Özkahya'nın pozisyonda sadece faul çalması üzerine Necip Uysal 'a imalı bir uyarıda bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre Yalçın, Özkahya'nın da duyacağı şekilde, "Rakip nasıl sert oynuyor görüyorsunuz. Sen de böyle sert oyna, hakem bir şey demiyor sonuçta" dedi.