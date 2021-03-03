Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası hakem yorumu! "Sonuca etki etmedi ama..."

Son dakika spor haberi: 'dan Yeni Malatyaspor- maçı sonrası hakem yorumu! "Sonuca etki etmedi ama..."

Son dakika haberleri... 'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. yazarı , bu karşılaşmayı değerlendirirken maçın hakemi 'nın da performansını dikkat çeken sözlerle yorumladı. İşte o yazı... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 07:43
Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası hakem yorumu! "Sonuca etki etmedi ama..."

Artık her galibiyet şampiyonluğa giden bir adım demek. Dün gece Malatya'da kazandı. Kazandı ama eski agresifliği, eski organizasyon güzelliği yoktu. Hele bir ilk yarı var ki sanki bütün oyuncular uyutulmuş, maç bitsin de gidelim havalarındaydı.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası hakem yorumu! "Sonuca etki etmedi ama..."

Ama ikinci yarı biraz canlandı. Aslında ilk yarıya baktığımızda iki takımın da fazla pozisyonu yok. Ama bir pozisyonda kalite kendini belli ediyor. Aboubakar'ın asisti, Atiba'nın çaprazdan girişi, vuracakmış gibi yapıp vurmayışı, vuruşu geciktirmesi, zor ama güzel golü Beşiktaş'a getiriverdi.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası hakem yorumu! "Sonuca etki etmedi ama..."

Aslında 'ta dün gece gördüğümüz stres çok normal. Hedefe adım adım yaklaşıyorlar. Hatta görünen o ki teknik direktör Sergen Yalçın bile biraz ürkmüş. Orta sahada Necip Uysal ile başladı. Açıkçası takımda sakat ve cezalı olması dışında düşündüğü bir isim değildi Necip. Ama devre bittiğinde o da gördü ki Mensah girmeli ya da bir başkası. Çünkü hücum organizasyonlarında ciddi aksama oluyordu.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası hakem yorumu! "Sonuca etki etmedi ama..."

Malatya deplasmanları her takım için çok zordur. Malatya önemli pozisyonlar bulmamış olsa da her zaman için tehlikeli bir ekip. Önemli silahları var. Ama zirvede puanlar bu kadar yakınken , İstanbul'a galibiyetle dönmek zorundaydı ve öyle de oldu.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası hakem yorumu! "Sonuca etki etmedi ama..."

Hakem 'nın dün gece sonuca etkili hatası yoktu fakat o da oyuncular gibi. Karşılaşma içinde zaman zaman kilitleniyor. Hele son 20 dakika faulleri geç çalıyor, bakıyor görmüyor, korner, autlar yanlış veriliyor. Ama bütün bunlara rağmen kötü bir maç yönetti diyemem.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası hakem yorumu! "Sonuca etki etmedi ama..."

Bu arada değinmem gereken bir nokta da Sergen Yalçın'ın kenarda her pozisyona sürekli sert şekilde tepki vermesi. Yalçın'ın her şeye itiraz etmesi asla şık durmuyor.

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