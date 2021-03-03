Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı sonrası hakem yorumu! "Sonuca etki etmedi ama..."

Artık her galibiyet şampiyonluğa giden bir adım demek. Dün gece Malatya'da Beşiktaş kazandı. Kazandı ama eski agresifliği, eski organizasyon güzelliği yoktu. Hele bir ilk yarı var ki sanki bütün oyuncular uyutulmuş, maç bitsin de gidelim havalarındaydı.

Ama ikinci yarı Beşiktaş biraz canlandı. Aslında ilk yarıya baktığımızda iki takımın da fazla pozisyonu yok. Ama bir pozisyonda kalite kendini belli ediyor. Aboubakar'ın asisti, Atiba'nın çaprazdan girişi, vuracakmış gibi yapıp vurmayışı, vuruşu geciktirmesi, zor ama güzel golü Beşiktaş'a getiriverdi.