Haberler Beşiktaş Profesör Atiba

Profesör

’ın ‘’u yaşlanmayan adam , çok kritik anda sahneye çıkarak takımı kurtardı. 38’lik Kanadalı yıldız 3 puanı getirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 23:16 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Profesör Atiba

'ın yıllardır tartışılmasız en güvenilir ismi , takımına altın değerinde 3 puanı getiren golü kaydetti. 59. dakikada 'ın pasında ceza sahasında topla buluşan 38 yaşındaki yıldız, önünü boşaltıp topu tavana astı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu sezon ligde 4 asisti bulunan Kanadalı yıldız, 4. kez de fileleri sarsmayı başardı ve 8 gollük katkı yaptı.

9 PUAN KAZANDIRDI
bu sezon çok kritik gollere imza attı. Kanadalı yıldız 3-2 kazanılan ve maçlarında 1'er kez fileleri sarstı. 1 golünü 3-0'lık maçında atan Atiba son golünü de dün gece kaydederek 9 puanda rol oynadı. 8 sezondur siyah-beyazlı formayı terleten Atiba katkısıyla 'ı taşımayı sürdürüyor. Yaşına rağmen performansını artıran Atiba, filmindeki gibi yıllar geçtikçe gençleşiyor!..

SAVAŞTIK KAZANDIK
Maçın kahramanı Atiba, şöyle konuştu: "Performansımızdan ötürü mutluyum. Kontrol bizdeydi. 3 puan için geldik, zor olacağını biliyorduk. Savaştık. Futbol oynadık. Şans vermedik. Gol yemedik. Gol yememeye devam ediyoruz. 3 puanla yolumuza devam ettik"

Beşiktaş önündeki 5 maçını da sınırları içinde oynayacak. Sırasıyla , Başakşehir, , Kasımpaşa ve ile karşılaşacak. İstanbul dışına 11 Nisan'da maçı için çıkacak.

Beşiktaş, Atiba'nın gol attığı 4 maçta da puan kaybetmedi. Denizlispor, Başakşehir ve Kasımpaşa'dan sonra 'yı da yendiler.

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