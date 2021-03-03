Profesör Atiba

Beşiktaş'ın yıllardır tartışılmasız en güvenilir ismi Atiba Hutchinson, takımına altın değerinde 3 puanı getiren golü kaydetti. 59. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahasında topla buluşan 38 yaşındaki yıldız, önünü boşaltıp topu tavana astı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu sezon ligde 4 asisti bulunan Kanadalı yıldız, 4. kez de fileleri sarsmayı başardı ve 8 gollük katkı yaptı.

9 PUAN KAZANDIRDI

Atiba bu sezon çok kritik gollere imza attı. Kanadalı yıldız 3-2 kazanılan Denizlispor ve Başakşehir maçlarında 1'er kez fileleri sarstı. 1 golünü 3-0'lık Kasımpaşa maçında atan Atiba son golünü de dün gece kaydederek 9 puanda rol oynadı. 8 sezondur siyah-beyazlı formayı terleten Atiba katkısıyla Kara Kartal'ı taşımayı sürdürüyor. Yaşına rağmen performansını artıran Atiba, Benjamin Button filmindeki gibi yıllar geçtikçe gençleşiyor!..

SAVAŞTIK KAZANDIK

Maçın kahramanı Atiba, şöyle konuştu: "Performansımızdan ötürü mutluyum. Kontrol bizdeydi. 3 puan için geldik, zor olacağını biliyorduk. Savaştık. Futbol oynadık. Şans vermedik. Gol yemedik. Gol yememeye devam ediyoruz. 3 puanla yolumuza devam ettik"

Beşiktaş önündeki 5 maçını da İstanbul sınırları içinde oynayacak. Sırasıyla Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor ile karşılaşacak. İstanbul dışına 11 Nisan'da BB Erzurum maçı için çıkacak.

Beşiktaş, Atiba'nın gol attığı 4 maçta da puan kaybetmedi. Denizlispor, Başakşehir ve Kasımpaşa'dan sonra Yeni Malatya'yı da yendiler.