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'ın maçı sonrası flaş ifade! "Onunla 1 kişi eksik..."

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların 1-0'lık üstünlükle bitirdiği maçı sonrası spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi. Öte yandan Beşiktaş için "O varken 1 kişi eksik oynuyorlar." ifadesi dikkat çekti. İşte yazarların yorumları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 10:35
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş ifade! "Onunla 1 kişi eksik..."

ALİ GÜLTİKEN - VİTESİ YÜKSELTTİ, GALİBİYETE ULAŞTI

Souza, Necip ve Atiba'dan kurulu orta saha seçimi, maçın savunma anlamında güvenliğin işareti derken diğer yandan da oyunu kontrol etme düşüncesini yansıttı. İlk yarı Sergen hoca adına işin savunma tarafında bu plan iyi işledi. Ama hücum olarak belki daha renkli olarak düşündüğü ilk 45 dakika beklentilerin gerisindeydi. Durağan, karşılıklı olarak birbirini kontrol eden, oyun temposunun yükselmediği bir ilk yarı oldu.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş ifade! "Onunla 1 kişi eksik..."

Fakat ikinci yarıda Sergen hoca bu işe müdahale ederek Mensah değişikliğiyle vitesi yükseltti. Bu yükseltme oyunu adına hem daha yaratıcı hem de daha baskılı hale getirdi. Rakip yarı alanda daha çok kalan ve daha çok pozisyon bulan taraf olarak beklediğini almakta da gecikmedi. Atiba çok yönlü bir oyuncu, görev aldığı her bölgede en iyisini yapmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın bulduğu goldeki koşusu ve sonradan yaptığı mükemmel santrfor vuruşu bir kez daha saygıyı hak etti.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş ifade! "Onunla 1 kişi eksik..."

'ın bir diğer artı yönü de oyun kendi istediği gibi gitmese de rakiplerine çok fazla pozisyon vermemesi. İşin savunma bölümünü maceraya bırakmıyor. Bu bölümdeki tedbirli davranışlar da zaten maçın içinde her halükarda skoru bulabilen bir takım olarak Beşiktaş'ı hem maçın içinde tutuyor hem de kazanır hale getiriyor. Rosier, Vida, Welinton ve N'Sakala dörtlüsü kendi aralarındaki uyumu üst seviyeye çıkardı. Birlikte ciddi bir güç üretiyorlar.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş ifade! "Onunla 1 kişi eksik..."

Bu dörtlünün en etkili hücuma çıkan oyuncusu olarak Rosier, dün yine savunma bloğunun hücumu en çok deneyen ismiydi. Josef'i de işin savunma bölümünde değerlendirmeden olmaz ama o kadar başarılı oynuyor ki işin iki tarafını da mükemmel yönetiyor. Hem takım savunmasında hem de hücum başlangıcında başrol oyuncusu. kağıt üstünde zor görünen, oyun olarak da kolay olmayan bir maçı yine güçlü oyunuyla geçerek rakiplerine de 'Ben yine buradayım' mesajı verdi.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş ifade! "Onunla 1 kişi eksik..."

BÜLENT TİMURLENK - ETİ, KEMİĞİNDEN AYIRMAYI BİLDİ

son 4 iç saha maçının 3'ünde gol atamamış, 2-0 önde olduğu Konya maçını da 3-2 kaybetmişti. Hocası gönderilmiş, iyi mücadele eden ama yetenek problemi olan takım karşısında Sergen Yalçın'ın Necip tercihi, Fatih Terim'in Etebo tercihine benziyordu.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş ifade! "Onunla 1 kişi eksik..."

Zemin geçmiş maçlara oranla toparlamıştı. Ama Sergen Yalçın'ın planı, gol atma ihtimali çok zayıf olan rakibin bu ihtimalini 0'a indirip, ön taraftaki 3 yetenekli adam Larin, Aboubakar ve Ghezzal'la işi bitirmekti. İlk yarıda yüzde 70 topa sahip olurken, hocalarının istediği yoğunlukta baskıyı yaratamadılar. Birkaç pozisyonda Malatya, orta sahasını da, forvetlerini de kendi kalesine koşturdu. Necip'in yetenekleri belli. Mensah ya da Adem Ljajic'in oyuna gireceği de devre arasında belli olmuştu zaten.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş ifade! "Onunla 1 kişi eksik..."

Mesele oyunun iki tarafını birden oynamaksa, Atiba bu işin profesörü. Bir ara Josef'in arkasına geçip, iki stoperin arasından top alan Kanadalı, bir bakmışsınız ceza sahasına sızmış, çaprazdan galibiyet golünü atmış. Gökhan Töre girene kadar adam eksiltmekte zorlanan , Sergen Yalçın'ın o çok sevdiği 'kaleyi gole kapatma' performansıyla Malatya'dan 3 puan çıkardı.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş ifade! "Onunla 1 kişi eksik..."

için bu oyun sezon ortalamasının altında. Ama kabul edelim, bir haftada 3 maç oynuyorsanız skor odaklı olmalısınız. Eti kemiğinden ayırmayı bilmelisiniz. Malatyaspor'da Tetteh ve Chebake dışında sivrilen oyuncu yoktu. En uçta başlayan Adem Büyük ise eski gücünden uzak. Malatya, bir an önce toparlamazsa, (8 maçtır kazanamıyor) geçen sene gördüğü kabusun bir tekrarını yaşayabilir.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş ifade! "Onunla 1 kişi eksik..."

FATİH DOĞAN - GEMİSİNİ KURTARAN KAPTAN ATIBA

Futbolda "kazanan haklıdır" yaklaşımını hiç tasvip etmediğim gibi skorun; eksiklerin, hataların üstünü örtmemesi gerektiğine inanıyorum. , Sergen Yalçın'la dün Malatya deplasmanında farklı bir şey denedi. İlk 45 dakikayı adeta çöpe attı.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş ifade! "Onunla 1 kişi eksik..."

Çöpe attı diyorum çünkü tercih edilen 11 ve oynanan oyun 'ın bize alıştırdığı felsefesinden çok farklıydı. 5 gün önce Denizlispor'u ilk yarıda boğan, 3-0'ı bulup ikinci yarı tempoyu artırmadan daha rahat oynayan Beşiktaş, Malatya'da tam tersini yaptı.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş ifade! "Onunla 1 kişi eksik..."

Zeminin sıkıntılı olması kadro tercihlerini etkileyebilir ama çok iyi ve skor çıkarılacak bir maçın ilk 45 dakikasını harcamak mutlak galibiyet hedefleyen bir takım için büyük risk. Malatya bu riskin ne olduğunu özellikle son 25 dakika çok hissettirdi.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş ifade! "Onunla 1 kişi eksik..."

Bu tür sorunlu zeminler oynadıkça daha da bozulur. Bu yüzden Sergen hocanın Mensah, Ljajiç dururken Necip'le birlikte 3 defansif orta sahayla çıkmasının mantığı makul görülebilir. Ancak 6 numarada çok iyi işler yapan Necip'i forvet arkası oynatması anlaşılır değil. İkinci yarı Mensah'ın girişi, 74'te Ghezzal'ın yerine Töre değişikliği takımı hareketlendirdi.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş ifade! "Onunla 1 kişi eksik..."

N'Sakala ile bir kişi eksik oynuyor. Dün buna Larin de eklenince ikisinin yükü takım oyununa ciddi yük oldu, Beşiktaş yönetiminin yapacağı ilk şey, sezon sonu kimseyi beklemeden Rıdvan'la birlikte yarışacak bir sol bek transferi yapmak. Beşiktaş oynamadığı her maçta Rıdvan'ı arıyor.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş ifade! "Onunla 1 kişi eksik..."

Dün gemisini kurtaran kaptan Atiba'ydı. 2 puanın çöpe atılmasına müsaade etmedi. Malatya'nın son 20 dakikadaki arzusu ve golü bulma mücadelesi saygıyı hak etti. Sezon başımdan bu yana Türkiye'nin en iyi futbolunu oynayan 'ın ve oynatan Sergen Yalçın'ın bu maç, standartlarının altında kaldı.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş ifade! "Onunla 1 kişi eksik..."

Yorgunlukla açıklanamayacak tabloyu ve tercihlerinin sonuçlarını Sergen Hoca iyi analiz etmelidir.

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