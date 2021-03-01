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'ta Sergen 'dan motivasyon konuşması ve mesajı!

'u farklı geçen galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılarda Sergen oyuncularıyla yaptığı motivasyon konuşmasında, maçında mutlak 3 puanı almaları gerektiğini ifade etti. Öte yandan Yalçın, bir maç eksikleri olmasına rağmen 'ın yalnızca 3 puan önde olduğunu ve bunun doğru yolda olduklarının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 20:18 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması ve Galatasaray mesajı!

Arkaya arkaya 3 galibiyet ile yeni bir seri başlatan 'ta teknik direktör Sergen , bunun yarın oynanacak olan sınavında da sürmesini istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, dünkü idman öncesi kısa bir motivasyon konuşması yaptı. " son 8 maçını kazanmasına rağmen bizden 3 puan önde. Üstelik bizim bir maçımız eksik. Bu bile yaptığımız doğru işlerin göstergesi" diyerek söze başlayan Yalçın, "Her takım zamanı gelince takılacak. Sezon daha çok uzun. Ligin sonucunu derbiler değil, diğer maçlar belirler. Bu sebeple bu tür karşılaşmalarda en az puan kaybını yapmalıyız" ifadelerini kullandı.


"DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
karşısında kesinlikle galibiyettten başka bir sonuç istemediğinin altını çizen siyah-beyazlı teknik adam, "Bazen 1 puan bile önemlidir ama bu maç o maçlardan değil, 3 puandan başka sonuç kabul etmeyeceğim" şeklinde konuştu. Yalçın, yaşanan sakatlıkların normal olduğunu da belirtip "Önemli olan yerine oynayacak arkadaşlarımızın da her zaman hazır olması. Ve bu takım tüm bireyleriyle oynamaya hazır. Bu disiplinden taviz vermeden devam etmeliyiz" diyerek motivasyon sağladı. Öte yandan tecrübeli hoca antrenman sırasında da keyifliydi. Çalışmayı uzaktan izleyen Yalçın, gerektiğinde müdahalede bulundu.

İLK YARIYA GÖRE 3 PUAN FAZLA TOPLADI
Beşiktaş, sezonun ilk yarısında çıktığı ilk 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplamıştı. Siyah-beyazlılar, ikinci dönemdeki aynı periyotta ise 10 puan aldı. 'a yenilip ile berabere kalan , sırasıyla , ve 'u mağlup etti.

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