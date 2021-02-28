Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu performansıyla parlıyor

Son dakika spor haberleri: 'ın kalecisi Ersin Destanoğlu performansıyla parlıyor

Son dakika haberleri: 'de 10 karşılaşmada ağlarını düşürmeyen 20 yaşındaki eldiven, golsüz maç oranıyla 'nın en iyi 10 kalecisi arasına girerek Avrupa Şampiyonası'na göz kırptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 00:22
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu performansıyla parlıyor

'ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu performansı ile 'nın en iyi kalecileri arasına girdi. Genç file bekçisi karşısında da kalesini gole kapatırken, bu sezon görev yaptığı 24 maçın 10'unda rakiplerine gol izni vermedi. Ersin 0,48'lik golsüz maç oranı yakalarken, bu değerde de Avrupa'nın en iyi 10. ismi durumuna geldi. Avrupa Şampiyonası kadrosuna göz kırpan başarılı ismin 10. sırada olduğu listenin ilk sırasında ise 0.63'lük oranıyla kalecisi yer alıyor.

ŞENOL GÜNEŞ'E MESAJ GÖNDERDİ

Geride kalan haftalarda 17 kez ağlarını düşüren 20 yaşındaki Ersin, 37 net kurtarış yaptı. 'nın da kalesini koruyan başarılı oyuncu, yüzde 88 gibi yüksek bir topu oyuna sokma başarısı ortaya koydu. Avrupa Şampiyonası'nda yer alma arzusu içerisinde olduğunu Denizlispor maçı sonrası tekrardan dile getirerek Direktörü 'e mesaj gönderen Ersin Destanoğlu, () ve () ile bu alanda yarış içerisinde. (Sabah)


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