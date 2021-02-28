Avrupa’yı sallıyor

Beşiktaş sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da adından söz ettiriyor. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden 119 takım arasında 10 iç saha maçı kazanan sadece iki ekip var. Bunlar Beşiktaş ve PSG. Siyah-beyazlıların başarısının anahtarları ise golcüleri Larin ve Aboubakar. Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de attığı 56 golün %46'sı Cyle Larin (13) ve Vincent Aboubakar'dan (13) geldi. Beşiktaş'ın muhteşem ikilisi Aboubakar ve Larin gibi 13 ve üzerinde gol atan sadece 2 takımın forvetleri var. Inter takımından Romelu Lukaku (17) ve Lautaro Martinez (13) ile Tottenham'dan Harry Kane (13) ve Son Heung-Min (13).

88 GOLLÜ SEZON 'TARİH' OLABİLİR

Beşiktaş, 88 gollük rekoru tarihe gömmeye doğru emin adımlarla ilerliyor. Siyah-beyazlılar, 100. yılda şampiyonluğun yaşandığı 2002-03 sezonundan bu yana 25 maçta 56 gole ulaştığı tek sezonu şampiyon tamamlamıştı. 2015-16'da yaşanan o şampiyonluğun ardından siyahbeyazlılar ilk kez bu sezon 2.24 gol ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlılar aynı ortalama ile devam ederse 33-34 gol daha bulabilir. Bu da Beşiktaş'ın sezonu 90 golle tamamlamaması anlamına gelir. Bu da 1996- 97 sezonunda 88 golden daha fazlası anlamına gelirken, siyah-beyazlı oyunculara da kulüp tarihine geçme fırsatı verir.

EZELİ RAKİPLERE FARK ATTILAR

Beşiktaş'ın süper 3'lüsü, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye fark attı. Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en golcü 3'lüsü Larin- Aboubakar ve Mensah. Beşiktaş'ın yıldızları 25 karşılaşmada toplam 30 gol attılar. Siyah-beyazlı yıldızların en yakın rakipleri ise Diagne-Belhanda ve Falcao. Galatasaray'ın en çok gol atan isimleri 20 gole katkı sağladı. Fenerbahçe'nin en golcüleri Mame Thiam- Ozan Tufan-Samatta üçlüsü ise 14 golde kaldı.