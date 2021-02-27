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Son dakika haberleri | 'tan bombası! Ve 3 isim daha

'in 27. haftasında sahasında 'u 3-0 mağlup eden , şampiyonluk yolunda hata yapmadı. Gözünü transfere çeviren siyah-beyazlılar, 'de oynanan maçta 'yi deviren Göztepeli 'ın peşine düştü. Kartal, Halil'in yanı sıra 3 ismi daha kadrosuna katmak için harekere geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:55
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan Halil Akbunar bombası! Ve 3 isim daha

'de şampiyonluk kovalayan , 'nin yıldızlarına adeta hücum etti. Teknik direktör 'ın yönetiminde yaz transfer döneminde yerli oyunculara ağırlık verecek olan , Göztepe'den bir yıldıza daha kancayı taktı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan Halil Akbunar bombası! Ve 3 isim daha

Daha önce sarı-kırmızılı ekipte forma giyen orta saha oyuncusu , takım kaptanı ve stoper 'e talip olan İstanbul temsilcisi, bu kez de yine savunmada forma giyen 'ı da listesine aldı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan Halil Akbunar bombası! Ve 3 isim daha

'ın yönetime, "Ya Alpaslan, ya da Atınç'ı alın" talebinde bulunduğu ve siyah-beyazlıların da her iki oyuncuya birden teklifini götürdüğü öğrenildi.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan Halil Akbunar bombası! Ve 3 isim daha

altyapısından yetişen ve A takımda 8 sezon forma giydikten sonra ekibi 'e transfer olan ve 2019- 2020 sezonu başında transferin son gününde 'ye gelen Atınç'ın sözleşmesi sezon sonunda son eriyor.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan Halil Akbunar bombası! Ve 3 isim daha

YÖNETİM BIRAKMAYACAK

'ın haberine göre bu sezon 'de gösterdiği performansla dikkat çeken Atınç'ın 'ın teklifine nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu. Yönetim sezon sonunda boşa çıkacak Alpaslan ve Atınç'a gelen transfer teklifler üzerine harekete geçti.

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