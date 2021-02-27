Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan Halil Akbunar bombası! Ve 3 isim daha

Daha önce sarı-kırmızılı ekipte forma giyen orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, takım kaptanı Halil Akbunar ve stoper Alpaslan Öztürk'e talip olan İstanbul temsilcisi, bu kez de yine savunmada forma giyen Atınç Nukan'ı da listesine aldı.