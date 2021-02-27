Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan Halil Akbunar bombası! Ve 3 isim daha

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, Göztepe'nin yıldızlarına adeta hücum etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yaz transfer döneminde yerli oyunculara ağırlık verecek olan Kara Kartal, Göztepe'den bir yıldıza daha kancayı taktı.
Daha önce sarı-kırmızılı ekipte forma giyen orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, takım kaptanı Halil Akbunar ve stoper Alpaslan Öztürk'e talip olan İstanbul temsilcisi, bu kez de yine savunmada forma giyen Atınç Nukan'ı da listesine aldı.
Sergen Yalçın'ın yönetime, "Ya Alpaslan, ya da Atınç'ı alın" talebinde bulunduğu ve siyah-beyazlıların da her iki oyuncuya birden teklifini götürdüğü öğrenildi.