Son dakika spor haberleri: Transfer savaşı kızıştı! Galatasaray istiyordu Beşiktaş devreye girdi

Göztepe'nin Süper Lig'de oynadığı son iki maçta formayı kaparak sahalara dönen Alpaslan Öztürk yaz transfer dönemi öncesinde yine kulüpleri peşine taktı.
Göztepe'nin Süper Lig'de oynadığı son iki maçta formayı kaparak sahalara dönen Alpaslan Öztürk yaz transfer dönemi öncesinde yine kulüpleri peşine taktı.
Sezon başında da teklifler gelen ancak görüşmeleri yıl sonuna erteleyen Alpaslan'a Göztepe yönetiminden de henüz yeni kontrat için talep gitmediği öğrenildi.
Yeni Asır'ın haberine göre, Göztepe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki savunmacı için Galatasaray'dan sonra Beşiktaş da devreye girdi.
Galatasaray yönetiminin savunma oyuncusu Luyindama'ya yüksek teklif gelmesi halinde elden çıkaracağı ve yerine Alpaslan Öztürk'ü monte etmeyi düşündüğü öğrenildi.
SERGEN YALÇIN ÇOK ISRARCI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da 27 yaşındaki Alpaslan ile ilgili yönetimine 'alınmalı' talimatını verdiği bildirildi.
Sezon sonunda boşa çıkacak olan futbolcunun bonservis engelinin olmaması iki kulübü de iştahlandırırken Göztepe yönetiminin özellikle Fenerbahçe maçındaki performansıyla göz dolduran Alpaslan ile ilgili hamlesi merakla bekleniyor.
Sarı-kırmızılı ekibin 2018-209 sezonunda 1. Lig ekibi Elazığspor'dan renklerine bağladığı Alpaslan Öztürk, Göztepe'de 3. sezonunu geçiriyor.
Başarılı stoper, geçen sezon savunmada forma giymesine rağmen attığı 7 golle skora da büyük katkı sağlamıştı.