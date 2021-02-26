Son dakika spor haberleri: Transfer savaşı kızıştı! Galatasaray istiyordu Beşiktaş devreye girdi

Göztepe 'nin Süper Lig'de oynadığı son iki maçta formayı kaparak sahalara dönen Alpaslan Öztürk yaz transfer dönemi öncesinde yine kulüpleri peşine taktı.

Sezon başında da teklifler gelen ancak görüşmeleri yıl sonuna erteleyen Alpaslan'a Göztepe yönetiminden de henüz yeni kontrat için talep gitmediği öğrenildi.