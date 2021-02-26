Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Transfer savaşı kızıştı! Galatasaray istiyordu Beşiktaş devreye girdi

Son dakika spor haberleri: Transfer savaşı kızıştı! istiyordu devreye girdi

Son dakika spor haberleri: Stoper arayışlarını sürdüren , 'den 'ü listenin ilk sırasına aldı. Sarı-kırmızılılardan sonra ezeli rakip da transferde devreye girdi. Teknik direktör 'ın Alpaslan'da oldukça ısrarcı olduğu ve yönetime 'alınmalı' talimatı verdiği ortaya çıktı. İşte gündem yaratan transfer savaşının detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 17:30 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 17:30
Son dakika spor haberleri: Transfer savaşı kızıştı! Galatasaray istiyordu Beşiktaş devreye girdi

'nin Süper Lig'de oynadığı son iki maçta formayı kaparak sahalara dönen yaz transfer dönemi öncesinde yine kulüpleri peşine taktı.

Son dakika spor haberleri: Transfer savaşı kızıştı! Galatasaray istiyordu Beşiktaş devreye girdi

Sezon başında da teklifler gelen ancak görüşmeleri yıl sonuna erteleyen Alpaslan'a yönetiminden de henüz yeni kontrat için talep gitmediği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Transfer savaşı kızıştı! Galatasaray istiyordu Beşiktaş devreye girdi

Yeni Asır'ın haberine göre, 'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki savunmacı için 'dan sonra da devreye girdi.

Son dakika spor haberleri: Transfer savaşı kızıştı! Galatasaray istiyordu Beşiktaş devreye girdi

yönetiminin savunma oyuncusu Luyindama'ya yüksek teklif gelmesi halinde elden çıkaracağı ve yerine 'ü monte etmeyi düşündüğü öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Transfer savaşı kızıştı! Galatasaray istiyordu Beşiktaş devreye girdi

SERGEN YALÇIN ÇOK ISRARCI
Teknik Direktörü 'ın da 27 yaşındaki Alpaslan ile ilgili yönetimine 'alınmalı' talimatını verdiği bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Transfer savaşı kızıştı! Galatasaray istiyordu Beşiktaş devreye girdi

Sezon sonunda boşa çıkacak olan futbolcunun bonservis engelinin olmaması iki kulübü de iştahlandırırken yönetiminin özellikle Fenerbahçe maçındaki performansıyla göz dolduran Alpaslan ile ilgili hamlesi merakla bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Transfer savaşı kızıştı! Galatasaray istiyordu Beşiktaş devreye girdi

Sarı-kırmızılı ekibin 2018-209 sezonunda 1. Lig ekibi Elazığspor'dan renklerine bağladığı , 'de 3. sezonunu geçiriyor.

Son dakika spor haberleri: Transfer savaşı kızıştı! Galatasaray istiyordu Beşiktaş devreye girdi

Başarılı stoper, geçen sezon savunmada forma giymesine rağmen attığı 7 golle skora da büyük katkı sağlamıştı.

SON DAKİKA