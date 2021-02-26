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Son dakika spor haberleri: 'in 12.8 milyon Euro'luk planı ortaya çıktı! 'le beraber...

Son dakika spor haberleri: 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'ün yeni durağının olması bekleniyor. ekibi Dorukhan Toköz'ün ardından sezon sonunda sözleşmesi bitecek için de devreye girdi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:01
Son dakika spor haberleri: Real Betis'in 12.8 milyon Euro'luk planı ortaya çıktı! Dorukhan Toköz'le beraber...

'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek 'ün yeni durağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Beşiktaş Dorukhan'a teklifini yapmış ve beklemeye geçmişti.

Milli futbolcu için en güçlü aday ise ekibi ...

SÖZLEŞMESİ BİTEN YILDIZLARI TOPLUYORLAR

İspanyol basınında yer alan haberde Real Betis'in Dorukhan'ın yanında 'a da imza attıracağı iddia edildi.

İspanyol ekibi genç ve gelişime açık aynı zamanda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcular için tüm imkanlarını seferber etti.

6 milyon Euro piyasa değeri olan Dorukhan Toköz'ün yanında 24 yaşındaki ve piyasa değeri 6.80 milyon Euro olan Luis Abraham'da kadroya dahil edilecek.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Perulu futbolcu, kulübünün yeni sözleşme önerisini reddetti.


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