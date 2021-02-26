Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu!

Son dakika spor haberleri: 'ın genç kalecisi yolcusu!

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın genç kalecisi için devi devreye girmişti. Genç kaleci gelen teklifi reddetmiş ve siyah-beyazlı forma ile kariyerine devam etmek istediği cevabını vermişti. Fransız basınında yer alan haberde Ersin Destanoğlu'nun nasıl ikna edileceği açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 18:12
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu!

, için ile resmi görüşmelere başlıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu!

ekibinin temsilcisi Bruno Cheyrou, bir süre önce siyah beyazlı kulüp ile temasa geçti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu!

yönetimi ile video konferans yapan Cheyrou, 20 yaşındaki futbolcuya olan ilgilerini siyah-beyazlılara aktardı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu!

Ersin'in son maçlarını da izleyen 'un scout şefi Cheyrou, 'a resmi teklifi sunmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu!

ERSİN YEDEK KALMAK İSTEMİYOR

formasıyla iyi bir çıkış yakalayan genç kaleci Anthony Lopes'in yedeği kalmak istemiyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu!

basınında yer alan haberde ise Ersin'in yedek değil, kötü bir performans çizen Anthony Lopes ile rekabete girerek formayı kapması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu!

Sportif Direktörü ise 'nu ikna etme yöntemini buldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu!

Fransızların geçtiği haberde 'nun Şampiyonlar Ligi faktörü ile ikna edileceği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu!

altyapısından yetişen Ersin, geçen sezon A Takım'da 8 maça çıktı. Bu sezon siyah beyazlıların 1. kalecisi olan 20 yaşındaki oyuncu, 22 maçta forma giydi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu!

Bir süre önce Ersin ile sözleşme yenileyen , genç file bekçisinin 2023'te bitecek sözleşmesini 2025'e uzattı.

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