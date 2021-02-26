Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu!

Lyon, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş ile resmi görüşmelere başlıyor.
Lyon, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş ile resmi görüşmelere başlıyor.
Fransız ekibinin temsilcisi Bruno Cheyrou, bir süre önce siyah beyazlı kulüp ile temasa geçti.
Beşiktaş yönetimi ile video konferans yapan Cheyrou, 20 yaşındaki futbolcuya olan ilgilerini siyah-beyazlılara aktardı.
Ersin'in son maçlarını da izleyen Lyon'un scout şefi Cheyrou, Beşiktaş'a resmi teklifi sunmaya hazırlanıyor.
ERSİN YEDEK KALMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş formasıyla iyi bir çıkış yakalayan genç kaleci Anthony Lopes'in yedeği kalmak istemiyor.
Fransız basınında yer alan haberde ise Ersin'in yedek değil, kötü bir performans çizen Anthony Lopes ile rekabete girerek formayı kapması bekleniyor.
Lyon Sportif Direktörü ise Ersin Destanoğlu'nu ikna etme yöntemini buldu.
Fransızların geçtiği haberde Ersin Destanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi faktörü ile ikna edileceği iddia edildi.
Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin, geçen sezon A Takım'da 8 maça çıktı. Bu sezon siyah beyazlıların 1. kalecisi olan 20 yaşındaki oyuncu, 22 maçta forma giydi.
Bir süre önce Ersin ile sözleşme yenileyen Beşiktaş, genç file bekçisinin 2023'te bitecek sözleşmesini 2025'e uzattı.