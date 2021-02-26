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Son dakika spor haberi: maçında 'dan 3 değişiklik!

’in 27. haftasında ’u konuk eden ’ta maçının 11’ine göre 3 değişiklik yaşandı. İşte o isimler ve detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 19:04 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 19:05
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Denizlispor maçında Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik!

'in 27. haftasında sahasında ile karşılaşan 'ta ilk 11'de 3 değişiklik yaşandı. Cezası nedeniyle deplasmanında forma giyen N'Sakala ve , Denizlispor karşısında formalarına kavuşurken, N'Koudou da Ghezzal'ın yerine 11'e dahil oldu. Gençlerbirliği karşısında stoperde forma giyen , yerini Vida'ya devrederken, sol bekte oynayan de Denizlispor karşısında maça yedek başladı ve bu bölgede N'Sakala'ya şans verdi. Gençlerbirliği karşısında kilidi açan isim olan , Başkent'te sakatlanarak oyundan çıkarken, bu futbolcu hafta içinde yapılan antrenmanlarda takıma dahil olmuştu. Ancak Teknik Direktör Sergen Yalçın, yıldız oyuncuyu riske etmedi ve mücadeleye Kevin N'Koudou ile başladı. Ghezzal ise maça yedek soyundu.

Sakatlıkları nedeniyle 'ya götürülmeyen ve ise, bay geçilen haftada iyileşerek takıma dahil oldu. 2 futbolcu da Denizlispor maçının kadrosunda yer buldu.

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