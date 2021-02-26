Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ı böyle uyardı! "Bu oyuna düşmemesi gerekiyor"

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'IN FARKI Süper Lig'de inanılmaz bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Beşiktaş geçen haftayı 'bay' geçirirken, Galatasaray ve Trabzonspor zor şartlarda kazandı. Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor.

Şampiyonluk yarışı daha yeni başlıyor ama en iyi futbol oynayan takımları sıralamaya kalkarsam Beşiktaş'ı birinci sıraya koyarım. Bu benim değil futbol kamuoyunun ortak düşüncesi...