Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ı böyle uyardı! "Bu oyuna düşmemesi gerekiyor"

Son dakika haberi: Beşiktaş'ı böyle uyardı! "Bu oyuna düşmemesi gerekiyor"

Son dakika haberleri... 'de 26. hafta sonunda liderlik koltuğunda otururken, hemen ardından Beşiktaş ve sıralanıyor. yazarı da devam eden şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 08:00
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ı böyle uyardı! "Bu oyuna düşmemesi gerekiyor"

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'IN FARKI

'de inanılmaz bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. geçen haftayı 'bay' geçirirken, ve Trabzonspor zor şartlarda kazandı. 'de işler iyi gitmiyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ı böyle uyardı! "Bu oyuna düşmemesi gerekiyor"

Şampiyonluk yarışı daha yeni başlıyor ama en iyi futbol oynayan takımları sıralamaya kalkarsam 'ı birinci sıraya koyarım. Bu benim değil futbol kamuoyunun ortak düşüncesi...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ı böyle uyardı! "Bu oyuna düşmemesi gerekiyor"

için artık her maç bir final... Teknik direktör Sergen Yalçın rakiplerine göre kadro genişliği şansına sahip olmamasına rağmen takımda tam bir kolej havası oluşturdu. Sergen hoca genç yaşında teknik direktörlük konusunda ustalığını konuşturuyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ı böyle uyardı! "Bu oyuna düşmemesi gerekiyor"

Takımda her futbolcu saha içinde terinin son damlasına kadar savaşıyor. Oyuncularına saha içinde özgürlük vermesiyle Ersin, Utku, Rıdvan gibi genç oyuncular pırıl pırıl parlıyor. Rakipler ara transferde şov yaparken , Cenk Tosun transferiyle nokta atışı yaptı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ı böyle uyardı! "Bu oyuna düşmemesi gerekiyor"

Zor bir dönemde görev alan Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticileri sezon başından bu yana kulübün parasını sokağa atmadan yaptıkları doğru hamleler için tebrik etmek gerekir.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ı böyle uyardı! "Bu oyuna düşmemesi gerekiyor"

Görüyorum ki, bazı kesimler son iki haftadır Sergen Yalçın üzerinden polemik yaratmak istiyor. camiasının bu oyuna düşmemesi gerekiyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ı böyle uyardı! "Bu oyuna düşmemesi gerekiyor"

Hep söylüyor, hep yazıyorum; camiası kenetlenirse önünde kimse duramaz.

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