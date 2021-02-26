Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ı böyle uyardı! "Bu oyuna düşmemesi gerekiyor"

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'IN FARKI
Süper Lig'de inanılmaz bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Beşiktaş geçen haftayı 'bay' geçirirken, Galatasaray ve Trabzonspor zor şartlarda kazandı. Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor.
SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'IN FARKI
Süper Lig'de inanılmaz bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Beşiktaş geçen haftayı 'bay' geçirirken, Galatasaray ve Trabzonspor zor şartlarda kazandı. Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor.
Şampiyonluk yarışı daha yeni başlıyor ama en iyi futbol oynayan takımları sıralamaya kalkarsam Beşiktaş'ı birinci sıraya koyarım. Bu benim değil futbol kamuoyunun ortak düşüncesi...
Beşiktaş için artık her maç bir final... Teknik direktör Sergen Yalçın rakiplerine göre kadro genişliği şansına sahip olmamasına rağmen takımda tam bir kolej havası oluşturdu. Sergen hoca genç yaşında teknik direktörlük konusunda ustalığını konuşturuyor.
Takımda her futbolcu saha içinde terinin son damlasına kadar savaşıyor. Oyuncularına saha içinde özgürlük vermesiyle Ersin, Utku, Rıdvan gibi genç oyuncular pırıl pırıl parlıyor. Rakipler ara transferde şov yaparken Beşiktaş, Cenk Tosun transferiyle nokta atışı yaptı.
Zor bir dönemde görev alan Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticileri sezon başından bu yana kulübün parasını sokağa atmadan yaptıkları doğru hamleler için tebrik etmek gerekir.
Görüyorum ki, bazı kesimler son iki haftadır Sergen Yalçın üzerinden polemik yaratmak istiyor. Beşiktaş camiasının bu oyuna düşmemesi gerekiyor.
Hep söylüyor, hep yazıyorum; Beşiktaş camiası kenetlenirse önünde kimse duramaz.