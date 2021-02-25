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Son dakika spor haberleri: 'tan kararı! Yeni sözleşme...

Son dakika haberi: Şampiyonluk yarışında yer alan Beşiktaş'ta gündem ... Siyah-beyazlı yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı çalıştırıcı ile ilgili kararını verdi. Beşiktaş Sergen Yalçın'ın hem sözlemesini uzatacak hem de maaşına zam yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 23:36 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 01:54
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı! Yeni sözleşme...

Yönetimi ile teknik direktör arasında yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde sona gelindi.

Takvim'in haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı hocaya imza attırarak şampiyonluk yolunda takımın motivasyonunu yukarıya çekmek isteyen Başkan kesenin ağzını açtı.

'nın yerine göreve gelen ve 1.5 yıllık imza atan Sergen Yalçın 8 milyon lira garanti ücret alıyor. Başkan Çebi, Sergen Yalçın'ın yıllık ücretini 12 milyona çıkaracak. Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Şu anda bazı maddelerle ilgili ufak pürüzler kaldığı, kısa süre içinde imzaların atılacağı öğrenildi.

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