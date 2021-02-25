Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! Yeni sözleşme...

Tabii ki mümkün. Bu hedeflerimiz zaten olmazsa olmaz. Ancak her şeyi planlı programlı yapmalı. Bunun için öncelikle darmadağın olmuş ekonomimizi düzeltmeliyiz.

Avrupa kulüpleri ile aramızdaki makas bir hayli açıldı. eskisi gibi Avrupa kupalarında çeyrek final, yarı final gibi başarıları yakalamamız mümkün mü?

İlişkilerimizde açık ve net olmalıyız. Yapmış olduğum açıklamalar isteyerek ya da istemeyerek, bilerek veya bilmeyerek cımbızlanmamalı. Farklı anlamlara ve spekülasyonlara yol açacak yönlendirmeler yapılarak camialar karşı karşıya getirilmemeli. Ben Beşiktaş Başkanı olarak da Kulüpler Birliği Başkanı olarak da herkes için adalet istiyorum. Beşiktaş'ın önünün saha dışı unsurlar tarafından kesileceği algısının yaratılması ne kadar yanlışsa gerektiğinde benim bu konuda aksiyon almama Kulüpler Birliği Başkanı unvanımın engel olamayacağı da bir o kadar açıktır. Bu bağlamda daha önce söylediğim deyimi tekrar hatırlatmakta yarar var; Beşiktaş'ın önünün kesildiğini hissedersem taş üstünde taş bırakmam.

Son on yıla dair yapılan özel amaçlı bir inceleme var. Bu inceleme ne zaman bitecek? Konuyla ilgili neler yapacaksınız?

Daha önce de birkaç kez söyledim, pandemi nedeniyle ilgili firma fiili olarak gerekli incelemeleri yerinde yapmakta çok zorlandı. Bu nedenle de hazırlamaları gereken rapor gecikti. Raporu teslim alınca hukukçularımızın yönlendirmeleriyle daha önce söylediklerimizi yerine getireceğiz. Konuyla ilgili kimsenin endişesi olmasın.