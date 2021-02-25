Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! Yeni sözleşme...

Son dakika haberleri | 'den sözleri! Yeni sözleşme...

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan 'ta, teknik direktör 'ın durumu merak konusu. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu konuların konuşulmasından rahatsız olduğunu belirtmişti. Başkan 'den yeni sözleşme konusunda flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:28 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:28
Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! Yeni sözleşme...

Başkanı , futbol ve siyah-beyazlı takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! Yeni sözleşme...

'e konuşan Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! Yeni sözleşme...

24 kişilik kadroda olmayan yabancıların pandemi nedeniyle listelere eklenmesini istemiştiniz. TFF'nin kararıyla bazı takımlar iki yeni transfer yaptı. Konuyla ilgili düşünceniz nedir?

Biz takımlara yeni finansman yükü gelmemesi ve 9 oyuncunun pozitif çıkması halinde hükmen mağlubiyet riski oluşmaması için zaten sözleşmesi olan yani ücreti ödenen ancak 24 kişilik listede yer almayan oyunculardan dördünün daha sadece bu sezon için listeye alınmasını istedik. bambaşka bir karar alarak yeni oyuncu transferine yol açtı ve bazı kulüplerimizin daha da fazla finansal yük altına girmesine neden oldu.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! Yeni sözleşme...

Bu yılki yayın ihalesine ilişkin öngörüleriniz neler? Rakamlar ne düzeyde gerçekleşir?

Şu andaki rakamdan aşağı olmaması gerektiği aşikar. Asıl mücadelemiz bu rakamı olabildiğince yukarı çıkarmak olmalıdır. Önce , sonra Süper Lig A.Ş. gibi fark yaratacak projeler var.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! Yeni sözleşme...

Kulüpler Birliği Başkanı seçilince, "İlk işimiz Spor Yasası" demiştiniz. O konudaki çalışmalar ne durumda? Kulüpler Birliği ile ilgili diğer projeleriniz neler?

Kulüpleri kollayan, koruyan bir yasa için olarak bir komisyon oluşturduk. Bu komisyondaki arkadaşlarımız elinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Farkındaysanız belki de tarihinin en güçlü yönetim kuruluna sahip. Tüm kulüplerin sorunları aynı. ile birlikte tüm kulüplerin dertlerine derman olacak uygulamaları hayata geçirmek ve kurtuluşu tüm kulüplerimiz için sağlamak zorundayız.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! Yeni sözleşme...

Kadın futbolunu özendirmek, alt ligleri futbolcu yetişir hale getirmek, uygulamasını başlatmak, kulüplere zarar veren yöneticilerin bu zararların sorumluluğuna katlanmasını sağlamak ve Süper Lig A.Ş.'nin kurulması gibi fark yaratacak projelerimiz var.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! Yeni sözleşme...

Sergen Yalçın ile sözleşme konusu gündemde. Bu noktada düşünceleriniz neler?

Bu konunun tekrar tekrar gündeme gelmesinde, getirilmesinde art niyet arıyorum. Şampiyonluğa hedeflenen takımımızın, hocamızın ve bizlerin huzurunu bozmak için bu yollara başvuranlar başarısız olacaklardır. Hepimiz 'ın şampiyonluğu için kenetlenmiş vaziyetteyiz.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! Yeni sözleşme...

Takımda güzel bir arkadaşlık ortamı ve dayanışmanın olduğunu görüyoruz. Yönetici, teknik heyet ve futbolcular içinde bu ortamın baş aktörleri kimler?

Biz büyük bir aileyiz. Aileyi zor günlerde birlikte tutmak, ailenin tüm bireylerine sahip çıkmak önemli. Kulübün tüm çalışanlarıyla, yönetim kuruluyla bunları şu ana dek başardığımıza inanıyorum. Başarının şifresi de bir olmak, birlik olmak, 'biz' olmak.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! Yeni sözleşme...

Kiralık oyuncularınızın bonservislerini almayı düşünüyor musunuz?

Mevcut kadromuzda başarılı olan kiralık futbolcularımız var. Bu oyuncular ile ilgili olarak önümüzdeki sezon planlamalarımızı teknik direktörümüz ile birlikte yapıyoruz.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! Yeni sözleşme...

Avrupa kulüpleri ile aramızdaki makas bir hayli açıldı. eskisi gibi Avrupa kupalarında çeyrek final, yarı final gibi başarıları yakalamamız mümkün mü?

Tabii ki mümkün. Bu hedeflerimiz zaten olmazsa olmaz. Ancak her şeyi planlı programlı yapmalı. Bunun için öncelikle darmadağın olmuş ekonomimizi düzeltmeliyiz.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! Yeni sözleşme...

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı olarak medyadan beklentileriniz nedir?

İlişkilerimizde açık ve net olmalıyız. Yapmış olduğum açıklamalar isteyerek ya da istemeyerek, bilerek veya bilmeyerek cımbızlanmamalı. Farklı anlamlara ve spekülasyonlara yol açacak yönlendirmeler yapılarak camialar karşı karşıya getirilmemeli. Ben Başkanı olarak da Başkanı olarak da herkes için adalet istiyorum. Beşiktaş'ın önünün saha dışı unsurlar tarafından kesileceği algısının yaratılması ne kadar yanlışsa gerektiğinde benim bu konuda aksiyon almama unvanımın engel olamayacağı da bir o kadar açıktır. Bu bağlamda daha önce söylediğim deyimi tekrar hatırlatmakta yarar var; Beşiktaş'ın önünün kesildiğini hissedersem taş üstünde taş bırakmam.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! Yeni sözleşme...

Son on yıla dair yapılan özel amaçlı bir inceleme var. Bu inceleme ne zaman bitecek? Konuyla ilgili neler yapacaksınız?

Daha önce de birkaç kez söyledim, pandemi nedeniyle ilgili firma fiili olarak gerekli incelemeleri yerinde yapmakta çok zorlandı. Bu nedenle de hazırlamaları gereken rapor gecikti. Raporu teslim alınca hukukçularımızın yönlendirmeleriyle daha önce söylediklerimizi yerine getireceğiz. Konuyla ilgili kimsenin endişesi olmasın.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! Yeni sözleşme...

Milyonlarca taraftarı olan bir kulübün başkanı olmak nasıl bir duygu?

Tabii ki gurur verici ancak bir o kadar da kişiye sorumluluk yükleyen bir durum. olarak normal bir vatandaş gibi sokağa çıkıp dolaşabiliyor musunuz? Her zaman halkın içindeyim. Değişen bir şey yok. Keşke bir de pandemi olmasa…

Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! Yeni sözleşme...

Beşiktaş Başkanı olarak önünüzdeki 3 hedefinizi sıralar mısınız?

Öncelikle mali ve idari reformlarını tamamlamış, şampiyonluklara alışmış bir vücuda getirip, emekli olmak ve ailemle birlikte emekliliğin tadını çıkartmak.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! Yeni sözleşme...

Kulüp olarak düzenlediğiniz yardım kampanyalarından ne kadar gelir elde ettiniz? Destek sözü verenlerin ne kadarı sözlerinde durdu?

70 milyon civarında katkı sağlayan tüm Beşiktaşlılara bir kez daha teşekkür ederim. Taahhütlerini yerine getirenlere ayrıca teşekkür ederim. Kampanya devam ediyor, tüm taraftarlarımızın ve değerli iş insanlarımızın Kartal Pençesi Kampanyası'na desteklerini bekliyoruz. Herkes sanal stadyumda yerini alıp, tüm dünyaya ailesinin büyüklüğünü göstermeli.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! Yeni sözleşme...

"YANLIŞLARDAN DERS ÇIKARMAK GEREK"

Başkanı Çebi "Gelecekte yönetimsel olarak doğru işler yapmak için geçmişte yaşananları unutmamakta fayda var. Bugün yanlış yapıp yarını sıkıntıya sokmamak için dünü iyi bilip yapılan yanlışlardan ders çıkarmak gerek" dedi.

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