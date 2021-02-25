Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz için son sözünü söyledi: İster Kal İster git

Dorukhan Toköz için son sözünü söyledi: İster Kal İster git

bir handır, futbolcular ise yolcudur. İstediği parayı başka takım veriyorsa gitsin, ben onu engellemem. Oynarsa oynar, oynamazsa da oynamaz!”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 20:34 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz için son sözünü söyledi: İster Kal İster git

Başkanı Çebi'den Dorukhan açıklaması geldi. Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni kontrat konusunda şimdiye kadar anlaşma sağlayamadı. Siyah-beyazlı kulübün önerdiği ücreti düşük bulduğu için sözleşme imzalamayan Toköz için en yetkili ağız son sözünü söyledi. Başkan , kulübün ekonomik koşullarını ve takım oluşturdukları ücret dengesini korumaya devam edeceklerini belirterek, Dorukhan Toköz'e taviz vermeyeceğini ifade etti.

Başkan Çebi, Dorukhan'la ilgili şu yorumu yaptı: "Dorukhan menajerine güveniyor. Menajeri onu yurt dışına götüreceğini söylüyor. Bakın Beşiktaş, bir handır. Futbolcularsa yolcudur. Bunu iyi düşünmek ve tartmak lazım. Uzun vadeli bakmak gerekir meselelere. Benim kendisine önerdiğim teklif orada duruyor. Gelip imzalarsa ne ala, imzalamazsa da yolu açık olsun. İstediği parayı başkaları veriyorsa, gitsin alsın. Ben onu kesinlikle engellemem. Bizim vereceğimiz para belli. Oynarsa oynar, oynamazsa da oynamaz."

TEKLİFLER FARKLI

Beşiktaş, başarıya endeksli primler dahil, yıllık olarak yaklaşık 10 milyon lira önerirken Dorukhan Toköz, ise kendisine 15 milyon liralık teklifler olduğunu iletere, bugüne kadar sözleşme imzalamadı. ve ile adı anılan milli futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek.

Dorukhan Toköz, bu sezon Teknik direktör 'ın bankoları arasına girebilmiş değil. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 'de 10'u ilk 11 olmak üzere 19 maça çıktı ve 3 asist yaptı. Toköz, ve maçlarıyla birlikte 23 maça çıktı ve bunların 13'ünde ilk 11'de şans buldu. 1218 dakika süre alan Dorukhan Toköz'ün maç başı ortalama süresi 52 dakika oldu.

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