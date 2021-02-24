Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Montero şoku! Son durumu... (Bjk haberi)

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero'nun form tutmaya başladığı dönemde yaşadığı sakatlık teknik heyette moralleri bozdu. İspanyol stoperin yaşadığı sakatlığının tahmin edildiğinden ciddi olduğu ortaya çıktı.

RAPORUNU ATLETICO DOKTORUNA GÖNDERDİ

Oyuncunun raporlarını Atletico'nun doktoruna gönderdiği ve dinlenme talimatı aldığı bildirildi. Diz yan bağlarında esneme olan Montero için Atletico doktorunun, "Yırtılmanın eşiğinden dönmüşsün" dediği belirtildi. Montero tam hazır olmadan riske edilmeyecek.

22 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giydi.