Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Montero şoku! Son durumu... (Bjk haberi)

Son dakika spor haberleri: 'ta Montero şoku! Son durumu... (Bjk haberi)

'ta son haftalardaki formuyla dikkat çeken , 'ndaki maçında talihsiz bir sakatlık geçirdi. Dizinden sorun yaşayan İspanyol stoper oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Son durumu merak edilen Montero'dan siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 11:23
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Montero şoku! Son durumu... (Bjk haberi)

'ın Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nun form tutmaya başladığı dönemde yaşadığı sakatlık teknik heyette moralleri bozdu. İspanyol stoperin yaşadığı sakatlığının tahmin edildiğinden ciddi olduğu ortaya çıktı.

RAPORUNU ATLETICO DOKTORUNA GÖNDERDİ
Oyuncunun raporlarını 'nun doktoruna gönderdiği ve dinlenme talimatı aldığı bildirildi. Diz yan bağlarında esneme olan Montero için Atletico doktorunun, "Yırtılmanın eşiğinden dönmüşsün" dediği belirtildi. Montero tam hazır olmadan riske edilmeyecek.

22 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giydi.

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