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Son dakika spor haberleri: 'a müjdesi! Takımla çalışmalara başladı

, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Yukatel ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, ’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Sakatlığını atlatan , antrenmanın ikinci bölümünde takımla çalışmalara başladı. Cezayirli futbolcunun Denizlispor maçı kadrosunda olması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:51
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal müjdesi! Takımla çalışmalara başladı

Teknik direktör yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. , 5'e 2 ve oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

RACHID GHEZZAL TAKIM ÇALIŞMASINA KATILDI
Siyah beyazlılarda sakatlığı süren ve saha koşularına devam eden antrenmana katılmazken, idmanın ilk bölümünde koşu yapan , ikinci bölümde topla yapılan çalışmalara dahil oldu. Ghezzal'ın maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.


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