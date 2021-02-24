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Son dakika spor haberleri: 'ta ’un teklifini reddetti!

'ın genç kalecisi , ekibi 'dan gelen teklifi, “Beşiktaş’ta şu an birinci kaleciyim, gittiğim takımda yedek kalmak istemem. O seviyeye ulaşınca yeniden görüşürüz” diyerek kabul etmedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 20:31 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu Lyon’un teklifini reddetti!

'ın başarılı kalecisi 'nun, 'nın önemli kulüplerinden biri olan 'dan gelen transfer teklifini kabul etmediği ortaya çıktı. ekibinin Ersin'e, dünyaca ünlü kalecinin arkasından 2 ya da 3 sezon yedek bekleyip pişmeyi daha sonra da birinci kaleci olarak takımda kalmasını önerdiği belirtildi. Ersin'in ise teklifi getiren menajere "Beşiktaş'ın kalesinde birinci kaleciyim ve direkt oynuyorum. Avrupa'ya gitmek elbette onurdur. Ancak Beşiktaş'ın birinci kalecisi olmak daha büyük onur. Eğer beni o kadar beğeniyorlarsa, burada izlemeye devam ederler. Eğer o seviyeye ulaşırsam, Beşiktaş'a tekliflerini yaparlar, kabul edilirse de alırlar" cevabını verdi.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN TEŞEKKÜR
Siyah-beyazlıların genç kalecisine gelen bu teklif ve verdiği olumsuz yanıt Başkan 'nin kulağına gitti. Genç kaleciyle 'de bir araya gelen ve "Seninle gurur duyuyorum" diyen Başkan Çebi'nin "Zamanı geldiğinde her türlü yanındayız, merak etme" diyerek Avrupa'ya transferine izin vereceğini ifade etti.

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